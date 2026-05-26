Prestasi Gemilang Ramadhipa Bawa Inspirasi Bagi Generasi Muda

JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebutkan prestasi pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior World Championship 2026 membawa inspirasi bagi generasi muda di Tanah Air, dikutip dari ANTARA.

"Ramadhipa menjadi inspirasi generasi muda Indonesia yang berjiwa tangguh dan pantang menyerah demi menorehkan prestasi serta mengharumkan nama Merah Putih di kancah dunia," kata Erick Thohir melalui unggahan di media sosial resminya yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Ramadhipa tampil impresif dengan meraih podium perdana pada debutnya di ajang Moto3 Junior World Championship 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol, Minggu (24/5). Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi pembalap muda Indonesia yang sedang menapaki karier di level internasional.

Bersama Honda Asia-Dream Racing Junior Team, pembalap asal Sleman, Yogyakarta, itu menunjukkan penampilan menjanjikan sepanjang akhir pekan balapan. Pada balapan pertama, ia berhasil finis di posisi ketiga, sementara pada balapan kedua mampu mengakhiri balapan di posisi keenam.

Pebalap bernomor #32 tersebut tampil kompetitif sejak awal balapan dan bahkan sempat memimpin persaingan pada lap terakhir. Ia awalnya menyentuh garis finis di posisi kelima dengan selisih tipis 0,144 detik dari pemenang. Namun, setelah adanya penalti yang diterima pembalap lain, posisi Ramadhipa naik sehingga berhak menempati podium ketiga pada balapan pertama.

Pencapaian itu menjadi momen bersejarah karena Ramadhipa tercatat sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih podium di ajang Moto3 Junior World Championship.

Menpora menjelaskan, pada usia ke-16 tahun, Ramadhipa telah membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan semangat juang dapat membuahkan hasil. Keberhasilan menembus persaingan di level dunia menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang di arena balap internasional.

Hasil positif pada seri pembuka juga berdampak pada posisi Ramadhipa di klasemen sementara. Tambahan poin dari dua balapan membuatnya naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan total 26 poin.