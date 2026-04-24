Rizka Perdana Putra
Jumat, 24 April 2026 | 14.57 WIB

Final Proliga 2026: Gresik Phonska dan LavAni Ingin Putus Statistik Buruk, Alessandro Lodi Gusar!

Skuad Gresik Phonska. (Dok. IG Gresik Phonska)

JawaPos.com – Enam kali final tapi tak sekalipun meraih gelar juara. Itulah catatan yang ingin dipatahkan oleh Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dalam grand final putri Proliga 2026.

Mediol Stiovanny Yoku dkk punya kesempatan memutus rekor buruk itu jika mampu mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro saat mengawali grand final di GOR Amongrogo, Jogjakarta, sore nanti (siaran langsung Moji/Vidio pukul 15.00 WIB). 

Dengan format best-of-three, Phonska setidaknya butuh meraih dua kali kemenangan untuk meraih gelar juara. Sebuah tugas yang tidak mudah. Sebab, pemain harus bertanding selama dua hari berturut hingga Sabtu (25/4) esok, bahkan Minggu (26/4) jika kedua tim saling mengalahkan dalam dua laga pertama.

Sebuah situasi yang sempat membuat pelatih Phonska Alessandro Lodi gusar.    

”Dibutuhkan kondisi fisik yang sangat baik (dari para pemain) untuk bisa memenangi grand final meski bermain dalam tiga hari berturut-turut jelas bukan ide baik,” kata Lodi.

Sementara itu, di sektor putra, Jakarta LavAni Livin’ Transmedia juga punya ambisi untuk membalikkan rekor buruk atas Jakarta Bhayangkara Presisi dalam grand final putra malam nanti (siaran langsung Moji/Vidio pukul 19.00 WIB).

Dalam dua musim sebelumnya, LavAni selalu ”kehabisan bensin” di laga perebutan juara. Meski selalu menang atas Bhayangkara di babak reguler, LavAni selalu keok ketika main di grand final.

Situasi itu masih membayangi Jasen Natanael Kilanta dkk musim ini. Dari empat kali pertemuan di babak reguler dan final four, LavAni selalu mampu meredam permainan Bhayangkara.

”Jujur kami tidak mau lagi kalah dua kali (dua final terakhir). InsyaAllah, mudah-mudahan dengan pengalaman yang lalu, kami bisa menunjukkan performa puncak di final,” tutur asisten pelatih LavAni Erwin Rusni. 

Editor: Hendra
