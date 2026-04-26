Piala Thomas 2026: Pasangan Dadakan Fajar/Joaquin Perpanjang Napas Indonesia Lawan Thailand, Moh Zaki Ubaidillah Jadi Penentu

Fajar Alfian bersama pelatih Antonius Budi di Thomas Cup 2026. (Dok. PBSI)
JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Nikolaus Joaquin, sukses memperpanjang napas tim Merah Putih menghadapi Thailand pada laga kedua Grup D Thomas Cup 2026. Pasangan dadakan racikan PBSI itu secara dramatis memenangkan duel kontra Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul lewat pertarungan tiga gim dengan skor 19-21, 21-17, dan 25-23.
Berlaga di Forum Horsens, Denmark, Minggu (26/4) malam WIB, Fajar/Joaquin tidak memulai permainan dengan baik. Mereka terlihat kesulitan mengembangkan permainannya hingga harus tertinggal 8-11 dari Peeratchai/Pakkapon di interval gim pertama.
Namun selepas jeda interval, racikan baru Pelatnas PBSI itu memberikan perlawanan sengit, bahkan mampu menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Tapi sayang, upaya mereka untuk merebut kemenangan belum berbuah manis, karena kalah dari Peeraratchai/Pakkapon di gim pertama dengan skor 19-21.
Pada gim kedua, Fajar/Joaquin dapat mengendalikan permainan. Meski mendapat perlawanan sengit dari Peerarattchai/Pakkapon, mereka berhasil mencapai interval gim kedua lebih dulu dengan skor 11-9.
Setelah itu, poin demi poin berhasil dicuri oleh Fajar/Joaquin. Serangan yang mereka lancarkan pun berujung manis dengan kemenangan 21-17 atas Peeraratchai/Pakkapon di gim kedua.
Pertarungan super ketat tersaji di gim penentuan alias gim ketiga. Sempat tercecer di awal permainan, Fajar/Joaquin akhirnya mampu ungguli Peeraratchai/Pakkapon di interval gim ketiga dengan skor cukup telak 11-5.
Perolehan poin mereka terus melesat hingga unggul 18-11. Namun di momen ini, fokus Fajar/Joaquin tampak buyar. Pasalnya, Peeraratchai/Pakkapon terus memperkecil ketertinggalan, bahkan sukses menyamakan kedudukan menjadi 20-20.
Pertarungan sengit pun masih terjadi hingga skor imbang 23-23. Untungnya, Fajar/Joaquin berhasil keluar dari poin-poin kritis tersebut. Mereka sukses menyudahi perlawanan Peeraratchai/Pakkapon di gim ketiga dengan skor kemenangan 25-23.
Kemenangan ini sangat penting bagi tim Indonesia. Pasalnya, skuad Merah Putih berhasil menyamakan kedudukan melawan Thailand menjadi 2-2. Saat ini, hanya tinggal menyisakan satu pertandingan saja.
