Victor Wembanyama Torehkan Sejarah Baru NBA, Pemain Pertama yang Meraih DPOY Mutlak

JawaPos.com - Victor Wembanyama mencatat sejarah baru di NBA. Bintang San Antonio Spurs itu, menjadi pemain pertama yang meraih penghargaan Defensive Player of the Year (DPOY) 2026 secara mutlak (unanimous).

Tercatat, 100 voter yang merupakan kumpulan dari jurnalis, analis, dan media, seluruhnya memilih Wembanyama di posisi pertama.

Selain meraih suara mutlak, Wembanyama juga tercatat sebagai pemenang DPOY termuda sepanjang sejarah. Pada usia 22 tahun, Wemby -sapaan akrabnya- melampaui sejumlah pemain seperti Evan Mobley, Jaren Jackson Jr, Kawhi Leonard, Dwight Howard atau Alvin Robertson yang meraihnya di usia 23 tahun.

“Saya sangat, sangat senang memenangkan penghargaan ini dan sangat bangga menjadi yang pertama secara unanimous,” ujar Wembanyama kepada NBC Sports Network. “Tantangan sebenarnya mungkin hanya mencapai 65 pertandingan.”

Ya, Wembanyama memang nyaris kehilangan kesempatan untuk meraih DPOY jika tidak mencapai batas 65 kali tampil. Dia harus absen dalam sejumlah laga karena cedera. Beruntung, Wemby mampu memenuhi syarat minimal tersebut di pertandingan ke-81 -dari total 82- musim reguler melawan Dallas Mavericks (11/4).

Musim sebelumnya, Wembanyama gagal memenuhi syarat setelah hanya bermain 46 pertandingan akibat masalah pembekuan darah (deep vein thrombosis). Sementara, saat menjalani debut di NBA musim 2024-2025, Wemby berada di peringkat dua DPOY di belakang Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves).

Selanjutnya, Wembanyama juga punya peluang untuk meraih penghargaan individu paling prestisius, yakni Most Valuable Player (MVP) NBA 2026. Dia termasuk menjadi salah satu finalis bersama Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) dan Nikola Jokic (Denver Nuggets). NBA akan mengumumkan pemenang di sela-sela playoff.