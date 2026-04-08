Akademi Persib Putri U-12 Juara JSSL 2026, Tumbangkan Tuan Rumah Lion City Sailors 2-0 di Final!

JawaPos.com–Akademi Persib Putri U-12 menorehkan prestasi membanggakan dengan keluar sebagai juara JSSL Girls 12 Plate setelah menundukkan Lion City Sailors dengan skor 2-0. Laga final tersebut berlangsung di Our Tampines Hub, Singapura, pada Minggu (5/4).

Dua gol kemenangan tim berjuluk Putri Biru dicetak oleh Naquita S. Guntara dan Nabila Habibah. Pelatih Akademi Persib U-12 Yudi Guntara mengungkapkan rasa syukur sekaligus kebanggaannya atas perjuangan para pemain.

Dia menilai anak asuhnya menunjukkan peningkatan kepercayaan diri yang signifikan, terutama saat menghadapi tim kuat sekaligus tuan rumah di partai puncak.

”Alhamdulillah, saya sangat bangga kepada semua pemain. Mereka tampil percaya diri di final dan mampu mengatasi tekanan saat melawan Lion City Sailors. Kemenangan 2-0 ini membuktikan kualitas yang dimiliki tim,” ungkap Yudi.

Menurut dia, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia, khususnya dari Akademi Persib Putri, memiliki kualitas dan mental juara. Meski harus bersaing dengan tim-tim internasional dan bermain di kategori usia yang lebih tinggi, para pemain tetap mampu menunjukkan performa terbaik.

”Bermain di level usia yang lebih tinggi justru menjadi motivasi bagi mereka untuk berkembang. Ini adalah pengalaman berharga yang akan membentuk mental dan kemampuan mereka ke depan,” tambah Yudi.

Yudi berharap, gelar juara ini bisa menjadi titik awal bagi para pemain untuk terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi, bahkan hingga membela Tim Nasional Indonesia di masa depan.

”Semoga ini menjadi langkah awal bagi mereka untuk terus maju dan membawa nama Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah sepakbola internasional,” tutur Yudi.