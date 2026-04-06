Jakarta Pertamina Enduro Masih Beradaptasi dengan Irina Voronkova, Optimistis Membaik Saat Final Proliga 2026

JawaPos.com – Sekali menang dan sekali kalah. Itulah hasil yang diraih Jakarta Pertamina Enduro (JPE) pada pekan pertama final four Proliga 2026 di Jawa Pos Arena. Setelah kalah 2-3 di laga pembuka lawan Jakarta Electric PLN, Kamis (2/4), tim juara bertahan Proliga itu unggul 3-1 atas Jakarta Popsivo Polwan, Sabtu (4/4).

Dalam laga terakhir, pelatih Pertamina Bulent Karslioglu menilai timnya masih sering melakukan kesalahan. “Ketika kami melakukan banyak kesalahan, konsentrasi pemain juga turun. Satu bola keluar, motivasi semua turun. Kami merasa siap, tapi begitu ada kesalahan seperti ‘ya Tuhan, apa yang terjadi’. Situasi ini sangat buruk,’’ keluhnya.

Meski begitu, banyaknya kesalahan itu bisa dipahami. Sebab, Bulent memang tidak punya cukup waktu untuk melatih sistem sejak kedatangan pemain anyar Irina Voronkova. Outside hitter asal Rusia baru tiba di Indonesia tepat di hari H pertandingan lawan Electric.

Secara kualitas Irina tidak diragukan. Dia merupakan pilar tim nasional Rusia yang telah tampil di Olimpiade. Pevoli 30 tahun itu juga punya pengalaman bermain di kompetisi tertinggi seperti Liga Champions Eropa dan Kejuaraan Dunia Antarklub.

“Kami akan masukkan (materi latihan) satu per satu, dan memang kami tidak punya kesempatan untuk mengajarkan semuanya,” tutur pelatih asal Turki tersebut.

Selalu Menggebu Tiap Bikin Poin

Namun, Bulent optimistis bahwa performa Pertamina akan semakin membaik hingga mencapai puncaknya menuju babak final. “Satu per satu kami akan menuju final karena adaptasinya belum tuntas. Hari ini misalnya, sudah ada peningkatan. Karena dia (Voronkova) sudah mengerti setter, begitu juga sebaliknya,’’ jelasnya.

Sementara itu, opposite Pertamina Megawati Hangestri Pertiwi menilai Voronkova sebenarnya bisa beradaptasi dengan cepat. Kebetulan, Irina memang pernah main di Indonesia bersama Popsivo pada Proliga 2024.

“Pernah berlawanan dengan saya, terus dia juga ternyata ingat sama saya. Jadi kami nggak susah, komunikasi juga segampang itu sama dia,” beber Mega.