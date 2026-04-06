Rizka Perdana Putra
07 April 2026, 00.00 WIB

Proliga: Megawati Hangestri Akui Masih Jalani Perawatan Lutut, Tetap Tampil Bela Pertamina Enduro di Jawa Pos Arena

Pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. (Dok. Instagram/@red__sparks)

JawaPos.com - Megawati Hangestri Pertiwi selalu bermain penuh dalam dua laga Jakarta Pertamina Enduro (JPE) di Jawa Pos Arena, Surabaya.

Padahal, selama menjalani sesi persiapan di Jakarta jelang final four Proliga 2026, opposite 26 tahun itu seringkali tidak mengikuti latihan karena menjalani perawatan dengan tim medis. 

Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi eks pemain Red Sparks tersebut? “Kondisi aku cukup baik, doain saja bisa lebih baik lagi,” kata Megawati seusai Pertamina menang 3-1 atas Jakarta Popsivo Polwan, Sabtu (4/4). “Terus ya lihat saja di lapangan pergerakan aku gimana,” tuturnya.

Jika dilihat dari perolehan skor, Megawati tampil baik, tapi tidak cukup dominan dalam dua laga final four di Surabaya. Total, dia mendulang 34 poin lawan Jakarta Electric PLN dan Jakarta Popsivo Polwan. Itu sedikit di bawah Wilma Salas dengan total 40 poin, dan hampir separuh dari Irina Voronkova yang jadi top scorer Pertamina dengan 63 poin.

Lebih lanjut, Megawati mengakui jika dia masih rutin menjalani perawatan. Itu merupakan dampak dari cedera overuse di bagian lutut yang dialami saat membela Red Sparks tahun lalu. Karena itulah, Pertamina memilih pendekatan hati-hati dengan tidak memforsir Mega saat latihan.

“Iya (masih dalam perawatan), tapi masih semangat dong, harus,” pungkasnya. 

