Tiket Pre-Sale IBL Seri Pamungkas di Jakarta Ludes Terjual

JawaPos.com - Tiket pre-sale kompetisi Indonesia Basketball League (IBL) seri pamungkas atau seri kedelapan di Jakarta telah terjual habis, kata Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah, dikutip dari ANTARA.



"Semua pertandingan yang ditunggu pecinta bola basket Indonesia ada di Jakarta. Tiket dengan harga pre-sale sudah sold out," kata Junas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/6).

Meski demikian, pihak penyelenggara IBL masih menjual tiket menonton dengan harga normal. "Per hari ini, tiket dengan harga normal sudah mulai dijual," kata Junas.



Musim reguler IBL 2023 tinggal menyisakan satu seri pamungkas yang menentukan tim-tim yang lolos pada babak play off.



Seri penentuan akan digelar di Britama Arena Mahaka Square Kelapa Gading Jakarta, pada 17-24 Juni.

Satria Muda Pertamina, Prawira Harum Bandung, Pelita Jaya Bakrie, Bima Perkasa Jogja, Dewa United Banten dan RANS PIK Basketball sudah memastikan tempat ke babak play off.



"Seri delapan akan sangat menentukan. Setiap pertandingan pasti sengit dan penting untuk menentukan peringkat pada babak play off," lanjut Junas Miradiarsyah.

Pertandingan-pertandingan besar juga akan terjadi di Britama Arena dengan perseteruan tim-tim papan atas, Di hari pertama pada Sabtu (17/6), Pelita Jaya akan ditantang Bima Perkasa.



Pada hari kedua pada Minggu (18/6) juga akan terjadi big match antara Prawira Harum Bandung melawan Satria Muda Pertamina Jakarta. Seri ini bakal ditutup dengan pertarungan sengit Pelita Jaya melawan Satria Muda, Sabtu 24 Juni.