Harga Emas Antam Turun Tipis Jadi Rp 1.052.000 Per Gram

Harga emas Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk tercatat turun tipis Rp 1.000 menjadi Rp 1.052.000 per gram hari ini, Kamis (15/6). Harga tersebut tercatat turun dari harga sebelumnya Rp 1.053.000 per gram pada Rabu (14/6).

Harga emas yang turun juga berlaku untuk harga penjualan kembali atau buyback emas Antam sebesar Rp 1.000 menjadi Rp 933.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 934.000 per gram. Meski begitu, Antam memastikan harga buyback emas mengikuti pergerakan harga emas dunia.

Spot emas lesu di USD 1,942.19 per ounce pada 0024 GMT dan emas berjangka AS turun 0,7 persen menjadi USD 1.954,50. The Fed, dalam proyeksi mengisyaratkan bahwa ekonomi akan lebih kuat dari perkiraan dan penurunan inflasi yang lebih lambat menghasilkan kemungkinan kenaikan biaya pinjaman sebesar setengah poin persentase lagi pada akhir tahun ini.