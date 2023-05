Musikus Asal Surabaya Ini Curi Perhatian di Industri Musik

JawaPos.com–Saat ini, membuat cover lagu atau menyanyikan ulang lagi milik penyanyi hits menjadi tren di industri musik. Tak sedikit musisi baru bermunculan dengan aksi cover lagu di media sosial, seperti Instagram dan Youtube.

Bahkan, banyak yang memikat perhatian audiens dengan suara merdu dan penampilan memukau. Salah satunya adalah Florence Nathania atau lebih akrab dengan sapaan Nona.

Penyanyi asal Surabaya itu memiliki suara unik yang merdu. Nona sudah banyak meng-cover lagu-lagu hits dari berbagai genre, seperti pop, jazz, rock, dan masih banyak lainnya. Semua dapat dinikmati di kanal Youtube @nonaflo (www.youtube.com/@nonaflo) dan IG @nonaflo.official.

Tak hanya cover lagu biasa, Nona juga unjuk kebolehan bermusik lewat cover lagu berjudul Stay + As It Was. Dia juga membuat video klip. Tayangan cover lagu tersebut mendapatkan perhatian banyak audiens, dengan 1.400 kali diputar.

”Saya juga cover lagu I Don’t Want to Miss a Thing by Aerosmith. Sejak dirilis 1 bulan lalu, video cover lagu itu sudah diputar 532 kali,” kata Nona.

Nona sudah sering tampil di berbagai panggung acara dengan menyanyikan banyak lagu cover miliknya. Selain di Surabaya, dia juga kerap kali diundang event-event di beberapa kota di Jawa Timur.

Di tengah kesibukan manggung, Nona mengungkapkan, dirinya juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Kolaborasi amal dalam skala nasional, yaitu Miss Universe Indonesia dengan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata (IIK Bhakta) menjadi concern kegiatannya juga saat ini. Selain itu, dia menjadi member aktif organisasi sosial, Lions Club Surabaya (LCS) Stellar.

”Kamis (25/5), saya bersama member LCS Stellar menghadiri acara pelayanan sosial. Mengajak anak-anak dan orang dewasa dengan disabilitas dan depresi untuk bersenang-senang di Atlantis Park, Surabaya,” ujar Nona.

Nona tak canggung dalam berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Dengan penuh kasih sayang, dia menggandeng, menalikan tali sepatu bahkan menopang dan menaikkan seorang ibu autis ke atas kuda di Carousell.