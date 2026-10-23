Yan Diomande Antusias Sambut El Clasico, Bintang Real Madrid Cetak Gol Spektakuler

JawaPos.com - Yan Diomande memiliki alasan untuk merayakan kemenangan Real Madrid 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Masuk sebagai pemain pengganti, penyerang tersebut mencetak gol spektakuler pada menit-menit akhir ke gawang mantan klubnya.

Gol itu melengkapi kemenangan impresif Los Blancos. Diomande pun mengaku puas dengan hasil pertandingan tersebut.

Melansir Bulinews, Diomande menegaskan bahwa kemenangan tim menjadi hal terpenting baginya. Gol yang dicetaknya menjadi bonus tersendiri setelah Madrid berhasil meraih hasil positif.

“Kemenangan selalu penting. Itulah tujuan kami, dan kami mencapainya malam ini,” katanya.

Yan Diomande Puas dengan Gol Voli Spektakuler Gol Diomande tercipta melalui tendangan voli setelah menerima bola dalam situasi yang mengharuskannya mengambil keputusan dengan cepat.

Ia mengaku sempat mempertimbangkan apakah akan mengontrol bola terlebih dahulu atau langsung melepaskan tendangan voli. Pada akhirnya, pilihan kedua berbuah gol.

“Gol saya tentu saja tidak mudah dicetak, tetapi enak dilihat. Semuanya berjalan baik untuk saya. Saya harus memutuskan apakah akan mengontrol bola atau mengambil kesempatan dengan tendangan voli. Saya senang tendangan voli itu berhasil,” jelas Diomande.

Gol tersebut menjadi salah satu momen yang menonjol dalam kemenangan Madrid. Meski demikian, Diomande menegaskan bahwa keberhasilan tim meraih tiga poin tetap menjadi prioritas utama.

Senang Bertemu Mantan Rekan Setim Pertandingan tersebut juga menjadi momen spesial bagi Diomande karena ia kembali berhadapan dengan sejumlah mantan rekan satu timnya.