Yan Diomande Antusias Sambut El Clasico, Bintang Real Madrid Cetak Gol Spektakuler

Yan Diomande mencuri perhatian lewat gol voli spektakuler saat Real Madrid menang 4-1 atas RB Leipzig. Penyerang tersebut kini menantikan duel El Clasico melawan Barcelona. (IG @realmadrid)
JawaPos.com - Yan Diomande memiliki alasan untuk merayakan kemenangan Real Madrid 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Masuk sebagai pemain pengganti, penyerang tersebut mencetak gol spektakuler pada menit-menit akhir ke gawang mantan klubnya.
Gol itu melengkapi kemenangan impresif Los Blancos. Diomande pun mengaku puas dengan hasil pertandingan tersebut.
Melansir Bulinews, Diomande menegaskan bahwa kemenangan tim menjadi hal terpenting baginya. Gol yang dicetaknya menjadi bonus tersendiri setelah Madrid berhasil meraih hasil positif.
“Kemenangan selalu penting. Itulah tujuan kami, dan kami mencapainya malam ini,” katanya.
Gol Diomande tercipta melalui tendangan voli setelah menerima bola dalam situasi yang mengharuskannya mengambil keputusan dengan cepat.
Ia mengaku sempat mempertimbangkan apakah akan mengontrol bola terlebih dahulu atau langsung melepaskan tendangan voli. Pada akhirnya, pilihan kedua berbuah gol.
“Gol saya tentu saja tidak mudah dicetak, tetapi enak dilihat. Semuanya berjalan baik untuk saya. Saya harus memutuskan apakah akan mengontrol bola atau mengambil kesempatan dengan tendangan voli. Saya senang tendangan voli itu berhasil,” jelas Diomande.
Gol tersebut menjadi salah satu momen yang menonjol dalam kemenangan Madrid. Meski demikian, Diomande menegaskan bahwa keberhasilan tim meraih tiga poin tetap menjadi prioritas utama.
Pertandingan tersebut juga menjadi momen spesial bagi Diomande karena ia kembali berhadapan dengan sejumlah mantan rekan satu timnya.
Alih-alih merasa canggung, sang penyerang justru menikmati kesempatan untuk bertemu kembali dengan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan kariernya.
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