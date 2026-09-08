Jose Mourinho Sebut Apa yang Dibutuhkan Timnya untuk Menangi Laga Pertama Liga Champions

ig @realmadrid
JawaPos.com - Real Madrid akan memulai perjalanan mereka di Liga Champions pada Selasa dengan menjamu Inter Milan di Santiago Bernabeu.
Pertandingan pembuka ini langsung menghadirkan tantangan besar bagi Jose Mourinho dan skuadnya. Inter bukan hanya salah satu tim kuat di Eropa, tetapi juga memiliki hubungan khusus dengan Mourinho setelah pelatih asal Portugal itu pernah membawa Nerazzurri meraih gelar Liga Champions.
Menjelang pertandingan, Mourinho berbicara mengenai ambisinya, kualitas skuad, persaingan di Eropa, hingga faktor-faktor kecil yang menurutnya bisa menentukan perjalanan sebuah tim di Liga Champions.
Ambisi Mourinho Tidak Pernah Berubah
Melansir situs resmi Real Madrid, bagi Mourinho, tidak ada istilah mengurangi ambisi hanya karena sebuah pertandingan baru berada di awal musim.
“Saya selalu ingin memenangkan pertandingan berikutnya. Ambisi saya selalu diperbarui. Ambisi itu tidak diperbarui dari musim ke musim, tetapi dari pertandingan ke pertandingan.”
“Jika saya menang kemarin, saya ingin menang lagi. Jika saya kalah kemarin, saya tidak ingin kalah lagi, dan saya ingin menang. Saya memasuki siklus ini yang merupakan ambisi yang diperbarui. Itulah sifat saya,” katanya.
Tuntutan tersebut semakin besar ketika ia menangani Real Madrid. Mourinho menyadari bahwa klub sebesar Real Madrid selalu membawa ekspektasi yang luar biasa tinggi.
“Real Madrid memiliki dimensi yang luar biasa, kita tahu itu. Tanggung jawabnya sangat besar, ya, dan ekspektasinya juga sangat besar. Tapi saya merasa nyaman dengan itu.”
Tekanan tersebut justru menjadi bagian dari tantangan yang ingin ia hadapi.
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Jawa Pos
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