Hugh Jackman Sedang Bernegosiasi untuk Membeli Saham Norwich City

Hugh Jackman (Flashscore)
JawaPos.com – Aktor asal Australia, Hugh Jackman, mengungkapkan bahwa dirinya sedang melakukan pembicaraan untuk membeli saham Norwich City dan terlibat dalam sepak bola Inggris.
Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (7/9), Jackman mengaku memiliki ketertarikan besar terhadap klub berjuluk The Canaries tersebut, yang memiliki hubungan emosional dengan keluarganya karena sang ibu berasal dari kota Norwich.
Jika kesepakatan terwujud, bintang Hollywood berusia 57 tahun itu berpeluang menjadi salah satu investor klub Championship tersebut.
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Jackman juga berpotensi menjadi rival sahabatnya, Ryan Reynolds, yang merupakan salah satu pemilik Wrexham bersama Rob McElhenney.
Reynolds dan McElhenney sebelumnya sukses membawa Wrexham promosi dari National League ke Championship melalui tiga promosi berturut-turut sejak musim 2022/23.
Jackman bahkan memprediksi Norwich City dan Wrexham mampu meraih promosi ke Premier League pada musim ini.
Aktor yang dikenal melalui sejumlah film Hollywood tersebut mengaku telah beberapa kali mengunjungi Carrow Road dan memiliki kedekatan dengan Norwich City.
Jackman sebenarnya pernah mendapatkan kesempatan untuk berinvestasi di klub tersebut pada 2010, tetapi memilih untuk menolak tawaran tersebut.
Kini, peluang untuk kembali terlibat dengan Norwich terbuka setelah Jackman menyatakan sedang membicarakan kemungkinan pembelian saham, sementara miliarder Amerika Serikat Mark Attanasio masih menjadi pemegang saham mayoritas klub.
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Jawa Pos
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