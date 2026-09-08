Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 8 September 2026 | 21.45 WIB

José Mourinho Beri Tanggapan Tegas Mengenai Situasi Julián Álvarez Bersama Atlético Madrid

Jose Mourinho beri tanggapan tegas mengenai situasi Julián Alvarez bersama Atlético Madrid (Bein Sports) - Image

Jose Mourinho beri tanggapan tegas mengenai situasi Julián Alvarez bersama Atlético Madrid (Bein Sports)

JawaPos.com – José Mourinho memberikan tanggapan mengenai situasi Julián Álvarez bersama Atlético de Madrid saat berbicara menjelang pertandingan melawan Real Betis pada pekan keempat LaLiga.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (7/9), Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa Diego Simeone merupakan sosok yang paling memahami kondisi pemain dan klub sehingga memiliki kapasitas penuh untuk menangani situasi tersebut.

Mourinho pun memilih untuk tidak terlalu jauh mengomentari persoalan Álvarez sebagai bentuk penghormatannya kepada pelatih Atlético de Madrid itu.

Menurut Mourinho, pemain yang tidak merasa puas dengan situasinya harus tetap bersikap profesional setelah bursa transfer ditutup.

Mourinho menilai seorang pemain harus menerima situasinya dan tetap menjalankan tanggung jawab bersama klub hingga jendela transfer kembali dibuka.

Mourinho meyakini Julián Álvarez akan tetap menjadi pemain penting bagi Atlético de Madrid setidaknya hingga akhir tahun.

Pernyataan Mourinho tersebut sekaligus menekankan pentingnya komitmen, disiplin, dan profesionalisme seorang pemain terhadap klubnya.

Mourinho menilai kepentingan tim harus tetap menjadi prioritas meskipun seorang pemain menghadapi ketidakpuasan terkait masa depannya.

Selain itu, Mourinho kembali menegaskan rasa hormatnya kepada Simeone sebagai sosok yang paling memahami situasi internal Atlético de Madrid.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Atletico Madrid Tanpa Winger Andalan Melawan Liverpool, Semua Akibat Insiden Dua Tahun Lalu - Image
Sepak Bola Dunia

Atletico Madrid Tanpa Winger Andalan Melawan Liverpool, Semua Akibat Insiden Dua Tahun Lalu

Selasa, 8 September 2026 | 18.44 WIB

Edin Terzic Bawa Magnet Pemberian Putri, Jadi ‘Jimat’ Keberuntungan di Athletic Bilbao - Image
Sepak Bola Dunia

Edin Terzic Bawa Magnet Pemberian Putri, Jadi ‘Jimat’ Keberuntungan di Athletic Bilbao

Senin, 7 September 2026 | 23.15 WIB

Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Atletico Madrid: Menanti Debut Jonathan David Bersama Diego Simeone - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Atletico Madrid: Menanti Debut Jonathan David Bersama Diego Simeone

Sabtu, 5 September 2026 | 22.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore