José Mourinho Beri Tanggapan Tegas Mengenai Situasi Julián Álvarez Bersama Atlético Madrid

JawaPos.com – José Mourinho memberikan tanggapan mengenai situasi Julián Álvarez bersama Atlético de Madrid saat berbicara menjelang pertandingan melawan Real Betis pada pekan keempat LaLiga.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (7/9), Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa Diego Simeone merupakan sosok yang paling memahami kondisi pemain dan klub sehingga memiliki kapasitas penuh untuk menangani situasi tersebut.

Mourinho pun memilih untuk tidak terlalu jauh mengomentari persoalan Álvarez sebagai bentuk penghormatannya kepada pelatih Atlético de Madrid itu.

Menurut Mourinho, pemain yang tidak merasa puas dengan situasinya harus tetap bersikap profesional setelah bursa transfer ditutup.

Mourinho menilai seorang pemain harus menerima situasinya dan tetap menjalankan tanggung jawab bersama klub hingga jendela transfer kembali dibuka.

Mourinho meyakini Julián Álvarez akan tetap menjadi pemain penting bagi Atlético de Madrid setidaknya hingga akhir tahun.

Pernyataan Mourinho tersebut sekaligus menekankan pentingnya komitmen, disiplin, dan profesionalisme seorang pemain terhadap klubnya.

Mourinho menilai kepentingan tim harus tetap menjadi prioritas meskipun seorang pemain menghadapi ketidakpuasan terkait masa depannya.