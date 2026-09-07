Harry Kane Berambisi Pecahkan Rekor Bersejarah Robert Lewandowski

JawaPos.com – Harry Kane berambisi memecahkan rekor bersejarah Robert Lewandowski sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim Bundesliga.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (7/9), Penyerang Bayern Munich tersebut sebelumnya mencetak 36 gol pada musim 2025/26, tetapi masih terpaut lima gol dari catatan 41 gol yang dibuat Lewandowski pada musim 2020/21.

Kane membutuhkan setidaknya 42 gol untuk melampaui rekor yang sebelumnya juga mengakhiri dominasi catatan 40 gol milik legenda Bayern Munich, Gerd Müller.

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Peluang Kane untuk mengejar rekor tersebut tetap terbuka setelah menunjukkan ketajaman luar biasa sejak bergabung dengan Bayern Munich pada 2023.

Penyerang asal Inggris itu telah mencetak 98 gol dari 94 penampilan di Bundesliga dan menjadi pencetak gol terbanyak liga dalam tiga musim pertamanya di Jerman.

Pada musim 2025, Kane juga mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan di seluruh kompetisi, termasuk 36 gol Bundesliga yang membawanya meraih Sepatu Emas Eropa.

Mantan pemain Bayern Munich, Dietmar Hamann, menilai Kane memiliki kualitas untuk memecahkan rekor Lewandowski, meskipun tantangan tersebut tidak akan mudah diwujudkan.

Jadwal padat Bayern di Bundesliga, Liga Champions UEFA, dan DFB-Pokal berpotensi membuat Vincent Kompany harus mengatur menit bermain Kane, terutama karena sang striker kini berusia 33 tahun.