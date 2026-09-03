Tanggapan Robert Lewandowski soal Real Madrid Musim Ini

JawaPos.com - Barcelona langsung tancap gas di awal musim LaLiga 2026/27. Tiga pertandingan pertama berhasil mereka menangi dengan agregat skor 12-2. Namun, Barcelona belum bisa menciptakan jarak di puncak klasemen karena Real Madrid juga memulai musim dengan catatan sempurna.

Situasi ini membuat persaingan gelar LaLiga musim ini diprediksi jauh lebih sengit. Real Madrid memang datang dengan misi besar setelah gagal menjuarai liga dalam dua musim terakhir. Klub kemudian menunjuk Jose Mourinho dengan harapan sang pelatih bisa mengembalikan Madrid ke posisi teratas sepak bola Spanyol.

Robert Lewandowski melihat perubahan tersebut dan mengakui bahwa Madrid kini memiliki kekuatan yang lebih besar. Namun, pilihannya tetap sama. Barcelona.

Lewandowski Tetap Jagokan Barcelona

Melansir Diario AS, Lewandowski, yang kini melanjutkan karier bersama Chicago Fire setelah meninggalkan Barcelona pada Juli, mengakui bahwa Madrid terlihat lebih kuat dibandingkan musim-musim sebelumnya.

Kehadiran Mourinho dan sejumlah pemain baru membuat Los Blancos memiliki wajah yang berbeda.

“Real Madrid sekarang lebih kuat dengan pemain-pemain baru dan dengan José (Mourinho). Perasaan saya adalah setelah dua tahun tanpa memenangkan apa pun, mentalitas mereka sangat penting dan mereka bisa sangat kuat musim ini, tetapi saya selalu mendukung Barcelona.”

Penilaian Lewandowski cukup masuk akal. Madrid memasuki musim baru dengan motivasi tinggi, sementara Barcelona juga membawa kepercayaan diri setelah memulai kompetisi dengan hasil maksimal.

Artinya, duel dua raksasa Spanyol tersebut berpotensi kembali menjadi pusat perhatian sepanjang musim.