Gabriel Jesus Resmi Menyeberang dari Arsenal ke Barcelona, Dikontrak sampai 30 Juni 2029

Gabriel Jesus (kanan) menandatangani kontrak bersama Barcelona selama 3 tahun. (Instagram FC Barcelona)
JawaPos.com - Klub Liga Spanyol Barcelona resmi mendatangkan penyerang Gabriel Jesus dari klub Liga Inggris Arsenal dengan status kepindahan permanen pada bursa transfer pemain musim panas ini.
Dikutip dari laman resmi klub, Kamis, Barcelona mengikat pemain berkebangsaan Brasil tersebut dengan kontrak berdurasi tiga tahun atau hingga 30 Juni 2029 mendatang.
Kedatangan Gabriel Jesus tentu menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad Barcelona dan diharapkan dapat menjadi menambah ketajaman lini depan Blaugrana.
Menurut beberapa laporan, Barcelona mengeluarkan biaya mencapai 14 juta Euro atau sekira Rp 287 miliar demi dapat memboyong Gabriel Jesus dari Arsenal.
Ini merupakan pemain anyar kedua Barcelona yang didatangkan dari Liga Inggris karena sebelumnya mampu mendaratkan gelandang bertahan Rodri dari Manchester City pada bursa transfer musim panas ini.
Pemain bernama lengkap Gabriel Fernando de Jesus tersebut sebelumnya merupakan pemain berpengalaman bersama dari Liga Inggris dengan pernah memperkuat Manchester City dan Arsenal.
Selama berkarier di Inggris bermain untuk City dan Arsenal, Gabriel Jesus mampu mengamankan lima gelar Premier League, satu Piala FA dan empat Piala Liga Inggris.
Pemain berusia 29 tahun itu tampil sebanyak 243 pertandingan di ajang Liga Inggris dan mampu menyumbangkan 79 gol serta 45 assist membela dua klub tersebut.
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Jawa Pos
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