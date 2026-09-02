Gabriel Jesus Senang Bisa Bergabung dengan Barcelona

JawaPos.com - Gabriel Jesus akhirnya tiba di Barcelona. Penyerang asal Brasil tersebut mendarat pada Senin untuk menyelesaikan kepindahannya dari Arsenal sekaligus memulai babak baru dalam kariernya.

Melansir TSN Soccer, kedatangan Jesus menjadi salah satu langkah Barcelona untuk memperkuat lini depan mereka pada musim ini.

Saat ditemui media di bandara, pemain berusia 29 tahun itu memberikan respons singkat, tetapi cukup menggambarkan perasaannya mengenai kepindahan tersebut.

Ia mengaku "sangat senang" bisa bergabung dengan Barcelona.

Barcelona Bayar €10 Juta

Barcelona dilaporkan akan membayar Arsenal sekitar €10 juta atau US$11,6 juta untuk mendapatkan Jesus. Kesepakatan tersebut juga dilengkapi bonus yang nilainya bergantung pada sejumlah kondisi.

Sebelum resmi menandatangani kontrak, Jesus dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis.

Kondisi fisik menjadi salah satu perhatian mengingat sang penyerang sebelumnya pernah menjalani operasi lutut besar. Namun, Jesus memastikan dirinya tidak memiliki masalah dengan cedera tersebut.

Ia mengatakan kondisinya bugar dan lututnya berada dalam keadaan "sempurna."