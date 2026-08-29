Enzo Maresca Lanjutkan Tren Positif, Manchester City Hajar Crystal Palace Lewat Brace Erling Haaland

Manchester City menang 4-1 atas Crystal Palace di Premier League 2026/2027. (Instagram/@mancity)
JawaPos.com - Manchester City mengawali era Enzo Maresca dengan sempurna. The Citizens meraih kemenangan kedua secara beruntun setelah menghancurkan Crystal Palace 4-1 pada pekan kedua Premier League 2026/2027 di Selhurst Park, Sabtu (29/8).
Erling Haaland dan Rayan Cherki menjadi bintang kemenangan Manchester City. Keduanya sama-sama mencetak brace untuk memastikan Manchester City membawa pulang tiga poin dari markas Palace.
Kemenangan itu membuat Manchester City mengoleksi enam poin dari dua pertandingan awal musim. Sebelumnya, mereka juga berhasil mengalahkan Bournemouth usai melakukan comeback dengan skor 2-1. Manchester City tampil dominan sejak awal pertandingan di kandang Palace.
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Elliot Anderson lebih dahulu mengancam melalui tembakan melengkung tetapi berhasil ditepis Dean Henderson. Bola muntah kemudian mengarah kepada Ruben Dias dan Erling Haaland, tetapi keduanya belum mampu memanfaatkannya menjadi gol.
Tekanan City akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-17. Antoine Semenyo mengirimkan umpan silang akurat yang disambut Haaland. Penyerang asal Norwegia itu melakukan sundulan untuk membuat bola melambung melewati Henderson dan masuk ke gawang Crystal Palace.
Manchester City langsung menambah tekanan pada babak kedua. Rayan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54. Foden membawa bola ke depan sebelum memberikan umpan kepada Cherki. Pemain asal Prancis itu melewati dua pemain Palace dan menyelesaikan peluang dengan apik untuk mengubah skor menjadi 2-0.
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Palace tidak membutuhkan waktu lama untuk memperkecil ketertinggalan. Yeremy Pino mencetak gol lewat tendangan bebas yang membentur mistar sebelum mengenai Gianluigi Donnarumma dan masuk ke gawang. Gol itu secara resmi tercatat sebagai gol bunuh diri Donnarumma pada menit ke-56.
Namun, momentum Palace tidak bertahan lama. Cherki kembali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola melengkung dan menukik melewati jangkauan Henderson untuk membawa City kembali unggul dua gol dengan skor 3-1. Enzo Maresca kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain. Mateo Kovacic masuk menggantikan Josko Gvardiol dan mencatat penampilan ke-100 bersama klub.
Selain itu, Ryan McAidoo dan Kaden Braithwaite mendapat kesempatan menjalani starter pertama mereka di Premier League. Pemain anyar Ayyoub Bouaddi juga melakukan debutnya kurang dari 48 jam setelah bergabung dengan klub. McAidoo hampir menciptakan gol dalam debutnya setelah melakukan sprint dari lini tengah. Namun, tembakannya masih melebar.
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