Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 30 Agustus 2026 | 02.11 WIB

Enzo Maresca Puji Rayan Cherki Usai Man City Menang Telak atas Crystal Palace

Rayan Cherki / ig @mancity - Image

Rayan Cherki / ig @mancity

JawaPos.com - Manchester City melanjutkan awal positif di era Enzo Maresca. The Citizens meraih kemenangan kedua secara beruntun setelah menghajar Crystal Palace 4-1 pada Jumat malam.

Salah satu bintang utama kemenangan tersebut adalah Rayan Cherki. Pemain asal Prancis itu mencetak dua gol dan dinobatkan sebagai Player of the Match setelah menunjukkan kualitasnya di lini serang.

Maresca pun memberikan pujian khusus kepada Cherki. Menurutnya, kontribusi sang pemain tidak hanya terlihat dari dua gol yang dicetak, tetapi juga dari pekerjaannya ketika City kehilangan bola.

Cherki Tampil Lengkap

Cherki sebelumnya hanya menjadi pemain pengganti saat City menghadapi Bournemouth. Namun, ketika mendapatkan kesempatan bermain lebih lama melawan Palace, ia langsung menunjukkan pengaruh besar.

Erling Haaland membuka keunggulan City lewat sundulan pada babak pertama. Setelah jeda, Cherki kemudian mencuri perhatian melalui aksi individu yang membawa City unggul 2-0 pada menit ke-54.

Palace sempat memperkecil ketertinggalan setelah tendangan bebas Yeremy Pino membentur mistar sebelum bola mengenai Gianluigi Donnarumma dan masuk ke gawang.

Namun, hanya beberapa menit berselang, Cherki kembali mencetak gol melalui tembakan jarak jauh. Haaland kemudian melengkapi kemenangan City dengan gol keduanya enam menit sebelum pertandingan berakhir.

Melansir ESPN, Maresca menilai penampilan Cherki jauh lebih istimewa daripada sekadar statistik dua gol.

"Tentu saja dia senang karena penampilannya sangat bagus, bukan karena dua gol itu tetapi karena bagaimana dia bekerja tanpa bola," kata Maresca.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Enzo Maresca Lanjutkan Tren Positif, Manchester City Hajar Crystal Palace Lewat Brace Erling Haaland - Image
Sepak Bola Dunia

Enzo Maresca Lanjutkan Tren Positif, Manchester City Hajar Crystal Palace Lewat Brace Erling Haaland

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13.39 WIB

Rayan Cherki Kejar Level Kevin De Bruyne, Borong Dua Umpan Gol di Matchweek Pertama Manchester City - Image
Sepak Bola Dunia

Rayan Cherki Kejar Level Kevin De Bruyne, Borong Dua Umpan Gol di Matchweek Pertama Manchester City

Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.19 WIB

Prediksi Susunan Pemain Crystal Palace vs Manchester City: Ayyoub Bouaddi Siap Dimainkan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Crystal Palace vs Manchester City: Ayyoub Bouaddi Siap Dimainkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore