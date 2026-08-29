Enzo Maresca Puji Rayan Cherki Usai Man City Menang Telak atas Crystal Palace

Rayan Cherki / ig @mancity
JawaPos.com - Manchester City melanjutkan awal positif di era Enzo Maresca. The Citizens meraih kemenangan kedua secara beruntun setelah menghajar Crystal Palace 4-1 pada Jumat malam.
Salah satu bintang utama kemenangan tersebut adalah Rayan Cherki. Pemain asal Prancis itu mencetak dua gol dan dinobatkan sebagai Player of the Match setelah menunjukkan kualitasnya di lini serang.
Maresca pun memberikan pujian khusus kepada Cherki. Menurutnya, kontribusi sang pemain tidak hanya terlihat dari dua gol yang dicetak, tetapi juga dari pekerjaannya ketika City kehilangan bola.
Cherki Tampil Lengkap
Cherki sebelumnya hanya menjadi pemain pengganti saat City menghadapi Bournemouth. Namun, ketika mendapatkan kesempatan bermain lebih lama melawan Palace, ia langsung menunjukkan pengaruh besar.
Erling Haaland membuka keunggulan City lewat sundulan pada babak pertama. Setelah jeda, Cherki kemudian mencuri perhatian melalui aksi individu yang membawa City unggul 2-0 pada menit ke-54.
Palace sempat memperkecil ketertinggalan setelah tendangan bebas Yeremy Pino membentur mistar sebelum bola mengenai Gianluigi Donnarumma dan masuk ke gawang.
Namun, hanya beberapa menit berselang, Cherki kembali mencetak gol melalui tembakan jarak jauh. Haaland kemudian melengkapi kemenangan City dengan gol keduanya enam menit sebelum pertandingan berakhir.
Melansir ESPN, Maresca menilai penampilan Cherki jauh lebih istimewa daripada sekadar statistik dua gol.
"Tentu saja dia senang karena penampilannya sangat bagus, bukan karena dua gol itu tetapi karena bagaimana dia bekerja tanpa bola," kata Maresca.
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Jawa Pos
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