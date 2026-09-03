Jack Grealish Resmi Dipinjam Everton untuk Kedua Kalinya dari Manchester City

Jack Grealish (Bein Sports)
JawaPos.com – Jack Grealish resmi kembali bergabung dengan Everton dengan status pinjaman selama satu musim dari Manchester City.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (2/9), Kepulangan pemain berusia 30 tahun tersebut menjadi periode keduanya bersama klub Merseyside setelah tampil impresif pada masa peminjaman sebelumnya.
Grealish mencatatkan 2 gol dan enam assist dalam 20 pertandingan Liga Inggris sebelum musimnya berakhir lebih cepat akibat cedera kaki pada Januari.
Baca Juga:8 Cara Memetik Sisi Positif dari Setiap Tantangan Hidup yang Datang Menurut Psikologi, Apa Sajakah?
Di tengah kepulangan Grealish, Everton juga mengalami hari terakhir bursa transfer yang cukup sibuk dengan sejumlah pemain meninggalkan klub.
Nathan Patterson bergabung dengan Torino, Beto pindah ke Fiorentina, sedangkan Tim Iroegbunam melanjutkan kariernya bersama Hull City.
Hull dikabarkan membayar EUR 15 juta atau sekitar Rp330 miliar untuk Iroegbunam, dengan nilai transfer yang berpotensi meningkat hingga 22 juta poundsterling atau sekitar Rp484 miliar.
Hull City kemudian melanjutkan aktivitasnya pada menit-menit akhir bursa transfer dengan mendatangkan Brooke Norton-Cuffy dari Girona dan Robinio Vaz dari Roma.
Serangkaian perekrutan tersebut dilakukan untuk memperkuat skuad The Tigers setelah berhasil mengamankan tanda tangan Iroegbunam dari Everton.
Sementara itu, Everton masih berupaya menyelesaikan beberapa transfer lain setelah sejumlah negosiasi pada hari terakhir bursa mengalami perubahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah