Jack Grealish Resmi Kembali ke Everton dengan Status Pinjaman

Jack Grealish / ig @jackgrealish
JawaPos.com - Jack Grealish akhirnya kembali ke Everton. Klub Merseyside tersebut mengumumkan pada Selasa bahwa sang gelandang resmi bergabung dengan status pinjaman dari Manchester City untuk menjalani musim Premier League 2026-27.
Ini menjadi periode kedua Grealish berseragam Everton. Musim lalu, pemain berusia 30 tahun itu juga menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai pemain pinjaman di klub tersebut, sebelum cedera kaki menghentikan kiprahnya.
Kini, Grealish mendapat kesempatan kedua untuk membuktikan diri di Merseyside.
Merasa Dicintai di Everton
Grealish sebenarnya masih sempat tampil untuk Manchester City pada awal musim ini. Ia masuk sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Arsenal di Community Shield dan Bournemouth di Premier League. Namun, masa depannya akhirnya kembali mengarah ke Everton.
Melansir ESPN, bagi Grealish, keputusan tersebut bukan sekadar soal sepak bola. Ia merasa mendapatkan lingkungan yang membuatnya nyaman selama berada di Merseyside.
"Rasanya sangat menyenangkan. Saya sangat bahagia. Saya rasa saya berada dalam kondisi terbaik dalam segala hal dalam hidup, bukan hanya sepak bola, ketika saya merasa dicintai," kata Grealish kepada Everton TV.
"Itulah yang diberikan manajer kepada saya, yang diberikan rekan-rekan setim saya, dan terutama yang diberikan para penggemar kepada saya."
Dukungan dari suporter Everton menjadi salah satu alasan Grealish begitu menikmati waktunya bersama klub.
"Setiap kali saya melihat penggemar Everton, yang saya lihat hanyalah cinta murni dan cara mereka menyambut saya sejak pertandingan pertama melawan Leeds, saya tidak akan pernah melupakannya. Itu sangat berarti bagi saya dan semoga saya telah membuat beberapa penggemar Everton bahagia."
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