Jack Grealish (Bein Sports)
JawaPos.com – Jack Grealish berpeluang meninggalkan Manchester City dan menemukan klub baru di Sunderland setelah kedua klub dilaporkan tengah membahas kemungkinan peminjaman gelandang asal Inggris tersebut.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Sunderland disebut ingin mendatangkan Grealish dengan kesepakatan yang dapat mencakup opsi pembelian pada musim panas mendatang, sementara Manchester City diharapkan tetap menanggung sebagian gajinya.
Situasi tersebut membuka peluang bagi Grealish untuk kembali mendapatkan menit bermain secara reguler setelah kesulitan memperoleh peran utama di Manchester City.
Grealish sebelumnya menjalani masa peminjaman bersama Everton pada musim lalu dan mencatatkan dua gol serta enam assist dalam 22 penampilan sebelum mengalami cedera kaki.
Pemain berusia 30 tahun itu dinilai masih memiliki kualitas yang dapat membantu Sunderland, terutama melalui kemampuan membawa bola, mempertahankan penguasaan bola, serta menciptakan peluang dari sektor sayap dan antarlini.
Pengalaman panjangnya di Liga Primer juga menjadi salah satu alasan Sunderland tertarik mendatangkan mantan pemain Aston Villa tersebut.
Manchester City mendatangkan Grealish dari Aston Villa pada 2021 dengan nilai transfer sekitar EUR 117 juta atau setara dengan Rp2,42 triliun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 27 Agustus 2026. Selama memperkuat City,
Grealish telah mencatatkan 159 penampilan dan menjadi bagian dari skuad yang meraih sejumlah trofi, termasuk Liga Champions 2023.
Dengan peluang bermain yang terbatas saat ini, kepindahan ke Sunderland melalui skema peminjaman dapat menjadi kesempatan bagi Grealish untuk kembali menemukan konsistensi dan menunjukkan kualitasnya di Liga Primer.
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Jawa Pos
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