Sunderland Kejar Jack Grealish dari Manchester City, Siap Tampung dengan Status Pinjaman

JawaPos.com - Masa depan Jack Grealish bersama Manchester City kembali menjadi sorotan setelah ia dikabarkan mendapat tawaran dari Sunderland yang ingin membawanya ke Stadium of Light dengan status pinjaman.

Ketertarikan Sunderland kepada Grealish cukup mengejutkan. Namun, situasi sang pemain di Manchester City memang sedang tidak ideal. Dalam beberapa musim terakhir, Grealish mulai kehilangan peran penting dalam skuad The Citizens.

Sunderland melihat kondisi tersebut sebagai peluang. Klub yang kini ditangani Regis Le Bris itu sedang mencari tambahan kekuatan di sektor sayap. Pengalaman Grealish di Premier League membuatnya dinilai cocok untuk membantu tim menghadapi persaingan musim ini.

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Menurut laporan yang beredar, Sunderland mengajukan opsi peminjaman untuk pemain berusia 30 tahun tersebut. Dalam skema itu, Manchester City disebut masih bersedia menanggung sebagian gaji Grealish.

Sunderland bahkan disebut tidak sekadar ingin menggunakan Grealish untuk sementara. Mereka juga membuka kemungkinan mempertahankan sang winger setelah masa peminjaman berakhir.

Situasi kontrak Grealish turut membuat masa depannya menarik untuk diperhatikan. Kontraknya bersama Manchester City akan berakhir pada penghujung musim ini.

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Dengan kondisi tersebut, peluang Grealish mendapatkan kontrak baru di Etihad Stadium dinilai cukup kecil.

Grealish sebelumnya juga menjalani masa peminjaman bersama Everton pada musim lalu. Kepindahan tersebut sempat menjadi kesempatan bagi mantan pemain Aston Villa itu untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak.