Lionel Messi Resmi Pensiun dari Tim Nasional Argentina dengan Sejumlah Rekor Prestasi

JawaPos.com – Lionel Messi resmi mengakhiri kariernya bersama tim nasional Argentina setelah memimpin negaranya meraih satu gelar Piala Dunia dan dua Copa America.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (1/9), Pemain berusia 39 tahun itu mengumumkan keputusan pensiun dari sepak bola internasional setelah Argentina kalah 1-0 dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026.

Messi menutup kiprahnya bersama La Albiceleste dengan 125 gol dalam 207 penampilan, sekaligus menjadi pemegang rekor penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah tim nasional Argentina.

Messi mengaku keputusan tersebut terasa menyakitkan, tetapi ia menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengakhiri perjalanan panjangnya bersama tim nasional.

Messi menyatakan telah memberikan seluruh kemampuannya untuk Argentina dan merasa bangga karena dapat menghadirkan berbagai momen bersejarah bersama rekan-rekan setimnya.

Sebelumnya, Messi membawa Argentina menjuarai Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022, sekaligus mengakhiri penantian panjang negaranya untuk meraih trofi internasional utama.

Pensiun dari tim nasional membuat Messi meninggalkan catatan luar biasa dalam sejarah sepak bola internasional, termasuk menjadi salah satu dari hanya dua pemain yang tampil dalam enam edisi Piala Dunia.

Messi telah tercatat memberikan kontribusi langsung terhadap 33 gol Piala Dunia sejak 1966 melalui 21 gol dan 12 assist, serta mengoleksi 14 gol dan 18 assist dalam 39 pertandingan Copa America.