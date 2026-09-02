Lionel Messi Raih 927 Gol Sepanjang Karier Setelah Pesta 4 Gol Bersama Inter Miami

JawaPos.com – Lionel Messi kembali menorehkan sejarah dalam perjalanan kariernya setelah tampil gemilang bersama Inter Miami saat menghadapi Montreal di Major League Soccer (MLS).

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (1/9), Kapten tim nasional Argentina tersebut mencetak empat gol dan satu assist dalam kemenangan telak Inter Miami dengan skor 7-1.

Tambahan empat gol itu membuat koleksi gol profesional Messi sepanjang kariernya kini mencapai 927 gol.

Pemain berusia 39 tahun itu kini hanya membutuhkan 73 gol lagi untuk mencapai tonggak bersejarah 1.000 gol sepanjang karier profesionalnya.

Penampilan tersebut juga membawa Messi masuk jajaran tiga besar pencetak gol tendangan bebas terbanyak sepanjang masa setelah dua dari empat golnya ke gawang Montreal tercipta melalui situasi tersebut.

Messi kini mengoleksi 74 gol tendangan bebas, menyamai catatan Jair Rosa Pinto dan hanya terpaut empat gol dari pemegang rekor Marcelinho Carioca yang mengoleksi 78 gol.

Empat gol Messi juga berdampak pada persaingan pencetak gol terbanyak MLS musim ini dengan koleksinya yang kini mencapai 18 gol.