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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 4 September 2026 | 04.38 WIB

Prediksi Susunan Pemain Real Madrid dalam Laga Kontra Real Betis

ig @realmadrid - Image

ig @realmadrid

JawaPos.com - Real Madrid bersiap menghadapi ujian yang lebih berat pada pekan keempat LaLiga 2026/27. Los Blancos akan bertandang menghadapi Real Betis pada Jumat mendatang dengan modal sempurna setelah meraih tiga kemenangan beruntun atas Espanyol, Real Sociedad, dan Malaga.

Madrid saat ini mengoleksi poin yang sama dengan Barcelona di papan atas. Karena itu, kemenangan di La Cartuja menjadi penting agar mereka tetap menjaga persaingan ketat sejak awal musim.

Melansir Sportsmole, Jose Mourinho kemungkinan melakukan beberapa perubahan dalam starting XI.

Banyak Pemain Masih Absen

Mourinho masih harus menghadapi masalah cedera yang membuat sejumlah pemain belum tersedia. Eder Militao, Raul Asencio, Ferland Mendy, Thiago Pitarch, dan Rodrygo dipastikan absen.

Sementara itu, Aurelien Tchouameni dan Endrick masih berpacu dengan waktu untuk membuktikan kebugaran mereka sebelum pertandingan. Di bawah mistar, Thibaut Courtois dipastikan tetap menjadi pilihan utama. Pertanyaan terbesar justru muncul di lini belakang.

Dumfries Berpeluang Jadi Starter

Trent Alexander-Arnold memang tampil sebagai starter ketika Madrid mengalahkan Malaga 4-0 pada Minggu lalu. Ia bahkan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe. Namun, pertandingan melawan Betis diperkirakan membutuhkan pendekatan berbeda.

Jika Madrid diprediksi lebih dominan dalam penguasaan bola ketika menghadapi Malaga, Betis kemungkinan akan memberikan ancaman yang lebih besar di lini serang.

Karena itu, Mourinho bisa memilih Denzel Dumfries yang memiliki karakter lebih kuat dalam bertahan. Alexander-Arnold pun berpotensi kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Editor: Hanny Suwindari
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