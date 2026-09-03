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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 4 September 2026 | 05.55 WIB

Jose Mourinho Disebut Tak Akan Sering Menduetkan Valverde dengan Tchouameni

ig @realmadrid - Image

ig @realmadrid

JawaPos.com - Jose Mourinho mungkin akan membuat perubahan menarik di lini tengah Real Madrid musim ini. Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni selama beberapa musim terakhir menjadi bagian penting dari lini tengah Los Blancos. 

Namun, kedatangan Mourinho serta banyaknya pilihan yang tersedia membuat keseimbangan di sektor tersebut berpotensi berubah.

Melansir Defensa Central, menurut jurnalis Ramon Alvarez de Mon, Mourinho tidak akan terlalu sering menurunkan Valverde dan Tchouameni secara bersamaan.

Valverde dan Tchouameni tidak akan menjadi starter bersama di sebagian besar pertandingan,” ujar Ramón de Mon.

Valverde Lebih Diutamakan Mourinho

Kunci dari situasi ini disebut berasal dari proses ketika Real Madrid merencanakan kembalinya Mourinho ke Santiago Bernabeu.

Mourinho dikabarkan sudah menyampaikan kepada klub mengenai sejumlah pemain yang tidak ingin dilepasnya. Valverde disebut termasuk dalam daftar tersebut.

Gelandang Uruguay itu bahkan dipandang sebagai salah satu pemain penting dalam rencana Mourinho sejak pembicaraan mengenai kembalinya sang pelatih berlangsung. 

Dengan kata lain, posisi Valverde tampaknya cukup istimewa dalam proyek baru Madrid. Tchouameni berada dalam situasi yang sedikit berbeda.

Tchouameni Tetap Aman di Madrid

Editor: Hanny Suwindari
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