Valverde Ungkap Rahasia Kemenangan José Mourinho Saat Kalahkan Real Sociedad

JawaPos.com - Real Madrid kembali menunjukkan bahwa mereka bukan hanya mampu menang, tetapi juga bisa beradaptasi ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana.

Los Blancos mengalahkan Real Sociedad dengan skor telak 4-1 di Santiago Bernabéu, Rabu malam. Namun, kemenangan tersebut tidak datang dengan mudah. Madrid sempat kehilangan kontrol setelah mencetak gol pembuka dan harus melihat Real Sociedad menyamakan kedudukan sebelum turun minum.

Melansir Bein Sports, menurut Federico Valverde, perubahan besar terjadi setelah José Mourinho memberikan instruksi khusus di ruang ganti.

Mourinho Mengubah Cara Madrid Melakukan Pressing

Madrid sebenarnya memulai pertandingan dengan intensitas tinggi. Mereka mampu memberikan tekanan dan mencetak gol lebih dulu.

Masalah muncul setelah keunggulan tersebut didapat. Madrid mulai kehilangan kesabaran, sementara Real Sociedad menemukan celah untuk keluar dari tekanan.

“Saya melihat tim yang sangat fokus dan bekerja dengan antusiasme yang tinggi. Kami bekerja dengan sangat baik, tetapi kami kurang sabar setelah mencetak gol pertama, yang memungkinkan mereka untuk menyamakan kedudukan,” Valverde mengakui setelah pertandingan.