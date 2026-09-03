Nomor Punggung Pemain Barcelona untuk Musim 2026/27 Telah Diumumkan

JawaPos.com - Barcelona resmi mengumumkan daftar nomor punggung skuad tim utama untuk menghadapi musim 2026/27.

Melansir From The Spot, ada cukup banyak perubahan dibanding musim sebelumnya. Total 14 pemain akan mengenakan nomor berbeda, termasuk tiga penjaga gawang yang berada dalam skuad utama Hansi Flick.

Perubahan paling menarik tentu terjadi di lini depan, terutama setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres.

Tiga Kiper Mendapat Nomor Baru

Joan Garcia akan menjadi pemilik nomor punggung 1 untuk musim ini.

Sementara itu, Wojciech Szczęsny kembali menggunakan nomor 13 dan Dominik Livaković mendapatkan nomor 25.

Dengan demikian, ketiga kiper utama Barcelona kini memiliki nomor masing-masing untuk musim 2026/27.

Fermín López Warisi Nomor 7

Fermín López mendapatkan nomor punggung 7 yang sebelumnya kosong setelah Ferran Torres meninggalkan Barcelona pada musim panas.