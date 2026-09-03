Lautaro Martínez Akui Barcelona Tertarik Merekrutnya Namun Sang Kapten Pilih Bertahan di Inter Milan

JawaPos.com – Lautaro Martínez mengonfirmasi bahwa Barcelona memang pernah mendekatinya terkait kemungkinan transfer pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (3/9), Kapten Inter Milan tersebut mengakui rumor mengenai ketertarikan klub Catalan itu benar, meskipun tidak pernah berkembang menjadi negosiasi resmi antara kedua klub.

Lautaro menegaskan bahwa dirinya memilih bertahan karena masih ingin melanjutkan perjalanan bersama rekan setim dan para penggemar Inter Milan.

Barcelona diketahui mencari sejumlah alternatif untuk memperkuat lini serang setelah mengalami kesulitan merekrut Julián Álvarez, dengan Lautaro kemudian masuk dalam daftar pemain incaran.

Meski terdapat pendekatan dan ketertarikan terhadap sang striker Argentina, Inter Milan dilaporkan tidak pernah menerima tawaran resmi dari Barcelona.

Presiden Inter, Giuseppe Marotta, juga menegaskan klub tidak memiliki keinginan untuk mempertimbangkan penjualan pemain yang menjadi kapten sekaligus salah satu andalan utama mereka.

Lautaro mengakui ketertarikan dari klub sebesar Barcelona merupakan bentuk penghargaan atas penampilannya selama beberapa musim terakhir.

Namun, striker berusia 29 tahun tersebut merasa nyaman menjalani kehidupan di Milan bersama keluarganya dan ingin terus membela Inter selama masih dipercaya klub.