Gabriel Jesus Rela Terima Pemotongan Gaji demi Bermain untuk Barcelona

JawaPos.com – Gabriel Jesus mengaku rela menerima pengurangan gaji yang signifikan demi mewujudkan impiannya bergabung dengan Barcelona.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (2/9), Penyerang asal Brasil tersebut resmi meninggalkan Arsenal dan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun bersama raksasa Spanyol itu.

Barcelona dikabarkan membayar biaya awal sebesar EUR 10 juta atau sekitar Rp190 miliar, dengan bonus yang dapat meningkatkan nilai transfer hingga EUR 15 juta atau sekitar Rp285 miliar.

Jesus menegaskan bahwa kesempatan bermain untuk Barcelona merupakan sebuah mimpi besar sehingga ia tidak keberatan mengorbankan sebagian pendapatannya.

Pemain berusia 29 tahun itu mengaku tidak menyangka memiliki kesempatan bergabung dengan Blaugrana setelah sebelumnya menilai kepindahan tersebut sulit terwujud.

Jesus juga menyebut Barcelona turut berusaha keras untuk menyelesaikan transfernya dari Arsenal.

Kepindahan Jesus menjadikannya sebagai salah satu rekrutan baru Barcelona untuk memperkuat lini serang musim ini.

Selama membela Arsenal, mantan pemain Manchester City tersebut mencatatkan 32 gol dari 123 penampilan di berbagai kompetisi.