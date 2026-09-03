Vinicius Junior Ungkap Area Rahasia Real Madrid yang Didedikasikan Para Pencetak Gol Legendaris

JawaPos.com – Vinicius Junior mengejutkan penggemar setelah membagikan foto yang memperlihatkan salah satu area tersembunyi di kompleks latihan Real Madrid, Valdebebas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (3/9), Foto tersebut menjadi bagian dari rangkuman musim panas pemain asal Brasil itu, tetapi langsung menarik perhatian karena menampilkan ruang khusus yang jarang diketahui publik.

Area tersebut didedikasikan Real Madrid untuk memberikan penghormatan kepada para pemain yang berhasil mencetak sedikitnya 100 gol bagi klub.

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Vinicius menjadi salah satu pemain yang namanya diabadikan dalam ruang tersebut setelah mencapai tonggak 100 gol bersama Real Madrid.

Dalam foto yang dibagikannya, ia terlihat berada sejajar dengan sejumlah legenda, seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Raúl González, Ronaldo Nazário, Gareth Bale, Sergio Ramos, Fernando Hierro, Fernando Morientes, dan Gonzalo Higuaín.

Keberadaan Vinicius di antara para pemain tersebut menjadi bukti perjalanan panjangnya sejak pertama kali datang sebagai talenta muda dari Brasil.

Valdebebas tidak hanya berfungsi sebagai pusat latihan tim utama Real Madrid, tetapi juga memiliki sejumlah ruang yang menyimpan penghormatan terhadap sejarah dan pencapaian para pemainnya.

Sebagian besar area tersebut tidak terbuka untuk umum sehingga unggahan Vinicius memberikan kesempatan langka bagi penggemar untuk melihat bagian dalam kompleks tersebut.