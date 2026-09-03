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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 4 September 2026 | 04.31 WIB

Kronologi Perselisihan Transfer Chelsea vs AS Monaco, Ada Faktor Batalnya Transfer Balogun

ig @lamin_camara_15 - Image

ig @lamin_camara_15

JawaPos.com - Bursa transfer musim panas kembali menyajikan drama yang sulit dipercaya. Kali ini, Chelsea dan AS Monaco terlibat dalam perselisihan yang bermula dari transfer Lamine Camara dan berujung pada batalnya kepindahan sang gelandang ke London.

Di balik semuanya, ada satu nama lain yang ternyata ikut memainkan peran penting: Folarin Balogun. 

Seorang sumber yang memiliki koneksi dengan Chelsea dan Monaco bahkan menggambarkan situasi tersebut dengan kalimat yang cukup tajam. Kedua klub disebut telah "bermain api dan terbakar". Bagaimana semuanya bermula?

Chelsea Mengincar Camara untuk Menggantikan Fernandez

Melansir BBC Sport, Chelsea mulai mengejar Lamine Camara setelah mereka bersiap kehilangan Enzo Fernandez ke Manchester City dengan nilai transfer £125 juta.

Camara, gelandang internasional Senegal berusia 22 tahun, menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan Chelsea untuk mengisi lubang di lini tengah.

Namun, Monaco sejak awal tidak berniat melepas pemain tersebut dengan harga yang bersedia dibayar Chelsea.

"Saya sudah berbicara dengan mereka selama 10 hari terakhir," kata direktur olahraga Monaco, Thiago Scuro.

"Sekitar pukul 16:00 BST kemarin kami dihubungi oleh Chelsea. Jawabannya sama: tidak."

Dengan hanya sekitar tiga jam tersisa sebelum bursa transfer ditutup, Chelsea sebenarnya masih merasa cukup nyaman dengan komposisi lini tengah mereka. Selain Camara, mereka juga sempat gagal mendatangkan Manu Kone dari Roma. Namun, situasi berubah drastis setelah transfer Balogun ke Everton mulai bermasalah.

Editor: Hanny Suwindari
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