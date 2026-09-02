Paul Scholes Sebut Chelsea Akan Menyesal Setelah Jual Enzo Fernandez ke Man City

JawaPos.com - Paul Scholes melihat keputusan Chelsea melepas Enzo Fernandez ke Manchester City sebagai langkah yang bisa mereka sesali.

Manchester City resmi mendapatkan Fernandez pada hari terakhir bursa transfer dengan kesepakatan fantastis senilai £125 juta. Nilai tersebut menjadikan gelandang asal Argentina itu sebagai pemain termahal kedua dalam sejarah Premier League.

Melansir Metro Sport, bagi Scholes, masalahnya bukan sekadar kehilangan seorang pemain berkualitas. Chelsea justru melepas salah satu pemain paling berpengaruh mereka kepada rival langsung dalam perebutan gelar.

Scholes: Chelsea Seharusnya Tidak Melepas Fernandez

Fernandez menjadi salah satu pemain penting Chelsea sejak didatangkan dari Benfica dengan harga £107 juta pada 2023.

Meski sang pemain sudah menyampaikan keinginan untuk meninggalkan Stamford Bridge sejak awal musim panas, Scholes tetap menilai Chelsea seharusnya berusaha mempertahankannya, terutama jika mereka benar-benar ingin bersaing memperebutkan gelar Premier League.

“Saya rasa dia tidak tidak bahagia di Chelsea, tetapi dia tergoda oleh Manchester City,” kata legenda Manchester United dan mantan gelandang Inggris, Scholes, di podcast The Good, The Bad & The Football.

“Tapi jika Chelsea ingin memenangkan Liga Premier, yang menurut saya memang tidak mungkin mereka raih, mereka tidak bisa membiarkan Enzo Fernandez pergi.”

Scholes bahkan menyoroti keputusan Chelsea memainkan Malo Gusto di lini tengah. Menurutnya, langkah tersebut tidak cukup untuk menggantikan kualitas Fernandez.