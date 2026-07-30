Emil Audero Masuk Radar AC Monza, Como 1907 Buka Pembicaraan soal Transfer Kiper Timnas Indonesia

JawaPos.com - Penjaga gawang Timnas Indonesia, Emil Audero, menjadi salah satu komoditas hangat di bursa transfer musim panas 2026/2027. Pemain berusia 29 tahun itu dilaporkan masuk radar klub promosi Serie A, AC Monza.

Kabar tersebut dilaporkan jurnalis asal Italia, Nicolo Schira. Dia menyebut AC Monza telah menjalin komunikasi dengan Como 1907 terkait kemungkinan transfer Audero.

"Monza menunjukkan ketertarikan untuk merekrut kiper Como, Emil Audero," tulis Nicolo Schira dalam akun X pribadinya, @NicoSchira, dikutip Kamis (30/7/2026).

"Kedua klub kini telah membuka pembicaraan terkait potensi transfer tersebut," sambungnya.

Audero saat ini masih terikat kontrak bersama Como 1907 hingga Juni 2028. Namun, masa depan pemain kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, itu masih belum pasti.

Musim lalu, Audero dipinjamkan Como 1907 ke klub promosi Cremonese. Penjaga gawang berusia 29 tahun itu dipercaya menjadi kiper utama I Grigiorossi -julukan Cremonese- sepanjang musim.

Audero tampil cukup impresif bersama Cremonese dan menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di kasta tertinggi Liga Italia.

Namun, Cremonese harus terdegradasi ke Serie B setelah finis di posisi ke-18 klasemen akhir Liga Italia 2025/2026. I Grigiorossi pun memutuskan tidak mempermanenkan status Audero sehingga sang pemain kembali ke Como 1907.

Meski masih memiliki kontrak hingga 2028, Audero belum tentu mendapat menit bermain reguler di Como. Dia harus bersaing dengan Jean Butez dan Noel Tornqvist yang menjadi andalan klub pada musim lalu.