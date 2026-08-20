Emil Audero Masuk Radar Juventus, Jadi Kandidat Ideal Pendamping Guglielmo Vicario

JawaPos.com - Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, dilaporkan masuk radar klub raksasa Italia, Juventus. Audero disebut sebagai kandidat ideal untuk mendampingi Guglielmo Vicario.

Masa depan Audero bersama Como 1907 masih menjadi misteri. Belakangan, nama kiper berusia 29 tahun itu dikaitkan dengan mantan klubnya, Juventus.

Nama Audero masuk radar karena Juventus berpotensi kehilangan dua kipernya sekaligus. Laporan Sky Sports Italia menyebut, Miichele Di Gregorio dirumorkan hengkang ke Monza dan Olympique Marseille. Sementara Mattia Perin diminati oleh Palermo.

"Michele Di Gregorio bisa saja meninggalkan Juventus: menyusul adanya pertanyaan dari Monza terkait kemungkinan peminjaman, Olympique Marseille juga menunjukkan minat terhadapnya," tulis laporan Sky Sports Italia, dikutip Kamis (20/8/2026)

"Palermo juga sangat berminat mendatangkan Mattia Perin, mengingat cederanya (Jesse) Joronen," lanjut laporan tersebut.

Jika kedua pemain tersebut hengkang, praktis Juventus hanya akan mengandalkan Vicario. Maka itu, Si Nyonya Tua saat ini membidik Audero sebagai kiper pelapis.

Sky Sports menyebut, Audero merupakan kandidat paling ideal sebagai pelapis Vicario. Ditambah, kiper berlabel Timnas Indonesia itu merupakan produk asli jebolan akademi Juventus.

"Jika kedua pemain tersebut hengkang, Juventus telah menetapkan Emil Audero sebagai kandidat ideal untuk mendampingi Guglielmo Vicario," tulis laporan Sky Sports Italia.