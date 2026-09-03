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Risma Azzah Fatin
Jumat, 4 September 2026 | 04.25 WIB

Enzo Fernandez Resmi Bergabung Bersama Manchester City dengan Nilai Transfer Mencapai Rp 2,75 Triliu

Enzo Fernandez (Instagram @mancity) - Image

Enzo Fernandez (Instagram @mancity)

JawaPos.com – Manchester City resmi mendatangkan Enzo Fernandez dari Chelsea dengan nilai transfer sebesar 125 juta poundsterling atau sekitar Rp2,75 triliun.

Dilansir dari laman Sky Sports pada Rabu (2/9), Nilai tersebut menyamai rekor transfer termahal di Inggris yang sebelumnya tercipta saat Liverpool merekrut Alexander Isak dari Newcastle United.

Gelandang asal Argentina tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun bersama Manchester City.

Kepindahan Fernandez terjadi pada hari terakhir bursa transfer dan berlangsung di tengah situasi rumit yang dihadapi Chelsea.

Klub asal London tersebut tetap menghormati kesepakatan penjualan meski Monaco membatalkan transfer Lamine Camara yang sebelumnya diproyeksikan sebagai pengganti Fernandez.

Chelsea dikabarkan meraih keuntungan sebesar EUR 18 juta atau sekitar Rp396 miliar dari penjualan pemain yang mereka datangkan seharga EUR 107 juta atau sekitar Rp2,35 triliun tiga setengah tahun lalu.

Fernandez mengaku antusias memulai tantangan baru bersama Manchester City dan membantu klub tersebut meraih lebih banyak trofi.

Enzo Fernandez menilai City sebagai salah satu klub paling sukses di Inggris dengan kualitas pemain yang merata di setiap lini.

Gelandang berusia tersebut juga berjanji akan bekerja keras dan memberikan kemampuan terbaiknya untuk membantu skuad barunya mempertahankan tradisi kesuksesan.

Editor: Hanny Suwindari
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