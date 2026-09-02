Resmi Gabung Manchester City, Iliman Ndiaye: Ini tim yang Tepat

JawaPos.com - Iliman Ndiaye resmi bergabung dengan Manchester City untuk musim 2026/2027. Pemain sayap kanan tersebut telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031.

Manchester City tim yang tepat bagi Iliman Ndiaye Bergabung dengan Manchester City merupakan kesempatan yang sudah ditunggu Iliman Ndiaye.

Dia mengaku sudah sering melihat tim barunya itu meraih berbagai gelar juara.

"Saya telah bekerja sepanjang hidup saya untuk mendapatkan kesempatan seperti ini. City adalah salah satu klub terbaik di dunia dan saya telah menyaksikan mereka memenangkan segalanya sejak saya kecil," kata Iliman Ndiaye yang dikutip laman resmi Manchester City, Rabu (2/9).

Pemain 26 tahun tersebut merasa senang bisa bergabung dengan tim yang selalu menjadi penantang gelar.

Hal itu membuatnya ingin bisa membantu Manchester City meraih gelar.

“Mampu menulis bab saya sendiri dalam kisah yang begitu istimewa adalah kesempatan sekali seumur hidup dan saya bertekad untuk meraihnya dengan kedua tangan," ujar Ndiaye.

“Perjalanan karier saya tidak selalu mudah, tetapi saya selalu percaya bahwa saya bisa bermain untuk tim yang bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar dan sekarang saya berada di sini. Rasanya sangat menyenangkan," lanjut pemain timnas Senegal tersebut.