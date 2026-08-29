Arsenal Dapat Kabar Buruk! Julian Alvarez Dikabarkan Ogah Pindah ke Emirates Stadium

JawaPos.com - Arsenal mendapat kabar kurang menyenangkan dalam upayanya mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid.

Penyerang asal Argentina itu dikabarkan tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan The Gunners pada bursa transfer musim panas 2026.

Arsenal memang menjadikan Alvarez sebagai salah satu target utama mereka. Mikel Arteta disebut tertarik membawa pemain berusia 26 tahun tersebut ke Emirates Stadium untuk menambah pilihan di lini depan.

Alvarez dinilai bisa menjadi solusi untuk posisi penyerang tengah Arsenal. Kehadirannya juga dianggap mampu memberikan persaingan sekaligus meningkatkan kualitas lini depan tim London Utara tersebut.

Namun, keinginan Arsenal terbentur sikap sang pemain. Menurut laporan yang disampaikan David Ornstein dari TNT Sports, Alvarez belum menunjukkan ketertarikan untuk pindah ke Arsenal.

Ornstein menyebut peluang transfer tersebut saat ini sangat kecil. Alvarez disebut masih memiliki keinginan untuk bergabung dengan Barcelona jika akhirnya meninggalkan Atletico Madrid.

“Untuk saat ini, peluang Alvarez datang ke Arsenal cukup rendah karena dia sudah menetapkan hati pada Barcelona jika meninggalkan Atletico,” ujar Ornstein.

Masalahnya, Barcelona juga tidak menjadi pilihan yang mudah. Atletico Madrid dikabarkan sudah menutup kemungkinan menjual Alvarez kepada Barcelona. Hubungan kedua klub membuat transfer ke Camp Nou sulit direalisasikan.