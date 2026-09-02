Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 3 September 2026 | 04.35 WIB

Virgil van Dijk Ingin Cody Gakpo Bertahan di Liverpool

ig @codymathesgakpo - Image

ig @codymathesgakpo

JawaPos.com - Virgil van Dijk terang-terangan berharap Cody Gakpo tetap menjadi bagian dari Liverpool, meski masa depan pemain asal Belanda itu sedang menjadi tanda tanya.

Manchester City disebut tengah menjajaki kemungkinan mendatangkan Gakpo dari Liverpool. Nilai transfer yang dibicarakan berada di kisaran £85 juta, angka yang tentu cukup besar untuk membuat situasi semakin menarik menjelang penutupan bursa transfer. 

Namun, bagi Van Dijk, kehilangan Gakpo bukan sesuatu yang ideal.

Van Dijk Ingin Gakpo Bertahan

Gakpo telah menjadi salah satu pemain penting Liverpool sejak bergabung dengan klub. Karena itu, Van Dijk berharap manajemen tidak terburu-buru melepasnya.

Melansir ESPN, ketika ditanya apakah dirinya ingin Gakpo bertahan setelah Liverpool ditahan imbang Nottingham Forest 2-2, sang kapten memberikan jawaban yang cukup jelas.

"Bagaimana menurut Anda? Dia pemain berkualitas. Saya pikir kita harus mempertahankan pemain berkualitas."

Van Dijk kemudian menegaskan bahwa alasannya bukan sekadar karena Gakpo merupakan pemain penting di lapangan.

"Mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Saya ingin dia tetap tinggal bukan hanya karena dia pemain berkualitas, tetapi juga karena dia teman saya. Dia sangat penting bagi kami."

Liverpool sendiri dikabarkan hanya akan mempertimbangkan kepergian Gakpo jika mereka mampu mendatangkan pemain sayap tambahan. Kehadiran Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain menjadi bagian dari rencana tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cody Gakpo Batal Pindah ke Man City, Pilih Bertahan di Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Cody Gakpo Batal Pindah ke Man City, Pilih Bertahan di Liverpool

Rabu, 2 September 2026 | 23.04 WIB

Liverpool Gagal Mendapatkan Bek Incarannya di Detik Terakhir Bursa Transfer - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool Gagal Mendapatkan Bek Incarannya di Detik Terakhir Bursa Transfer

Rabu, 2 September 2026 | 22.46 WIB

Virgil van Dijk Berharap Cody Gakpo Bertahan di Liverpool di Tengah Ketertarikan Manchester City - Image
Sepak Bola Dunia

Virgil van Dijk Berharap Cody Gakpo Bertahan di Liverpool di Tengah Ketertarikan Manchester City

Rabu, 2 September 2026 | 22.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore