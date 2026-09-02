Virgil van Dijk Ingin Cody Gakpo Bertahan di Liverpool

ig @codymathesgakpo
JawaPos.com - Virgil van Dijk terang-terangan berharap Cody Gakpo tetap menjadi bagian dari Liverpool, meski masa depan pemain asal Belanda itu sedang menjadi tanda tanya.
Manchester City disebut tengah menjajaki kemungkinan mendatangkan Gakpo dari Liverpool. Nilai transfer yang dibicarakan berada di kisaran £85 juta, angka yang tentu cukup besar untuk membuat situasi semakin menarik menjelang penutupan bursa transfer.
Namun, bagi Van Dijk, kehilangan Gakpo bukan sesuatu yang ideal.
Van Dijk Ingin Gakpo Bertahan
Gakpo telah menjadi salah satu pemain penting Liverpool sejak bergabung dengan klub. Karena itu, Van Dijk berharap manajemen tidak terburu-buru melepasnya.
Melansir ESPN, ketika ditanya apakah dirinya ingin Gakpo bertahan setelah Liverpool ditahan imbang Nottingham Forest 2-2, sang kapten memberikan jawaban yang cukup jelas.
"Bagaimana menurut Anda? Dia pemain berkualitas. Saya pikir kita harus mempertahankan pemain berkualitas."
Van Dijk kemudian menegaskan bahwa alasannya bukan sekadar karena Gakpo merupakan pemain penting di lapangan.
"Mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Saya ingin dia tetap tinggal bukan hanya karena dia pemain berkualitas, tetapi juga karena dia teman saya. Dia sangat penting bagi kami."
Liverpool sendiri dikabarkan hanya akan mempertimbangkan kepergian Gakpo jika mereka mampu mendatangkan pemain sayap tambahan. Kehadiran Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain menjadi bagian dari rencana tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya