Virgil van Dijk Ingin Cody Gakpo Bertahan di Liverpool

JawaPos.com - Virgil van Dijk terang-terangan berharap Cody Gakpo tetap menjadi bagian dari Liverpool, meski masa depan pemain asal Belanda itu sedang menjadi tanda tanya.

Manchester City disebut tengah menjajaki kemungkinan mendatangkan Gakpo dari Liverpool. Nilai transfer yang dibicarakan berada di kisaran £85 juta, angka yang tentu cukup besar untuk membuat situasi semakin menarik menjelang penutupan bursa transfer.

Namun, bagi Van Dijk, kehilangan Gakpo bukan sesuatu yang ideal.

Van Dijk Ingin Gakpo Bertahan

Gakpo telah menjadi salah satu pemain penting Liverpool sejak bergabung dengan klub. Karena itu, Van Dijk berharap manajemen tidak terburu-buru melepasnya.

Melansir ESPN, ketika ditanya apakah dirinya ingin Gakpo bertahan setelah Liverpool ditahan imbang Nottingham Forest 2-2, sang kapten memberikan jawaban yang cukup jelas.

"Bagaimana menurut Anda? Dia pemain berkualitas. Saya pikir kita harus mempertahankan pemain berkualitas."

Van Dijk kemudian menegaskan bahwa alasannya bukan sekadar karena Gakpo merupakan pemain penting di lapangan.

"Mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Saya ingin dia tetap tinggal bukan hanya karena dia pemain berkualitas, tetapi juga karena dia teman saya. Dia sangat penting bagi kami."