Prediksi Susunan Pemain Ipswich Town vs Liverpool: Kerkez Ingin The Reds Pastikan Kemenangan!

JawaPos.com - Liverpool bakal bertamu ke tim promosi Ipswich Town di pekan ketiga Liga Inggris. Laga tersebut akan dimainkan Portman Road, Sabtu (5/9) pukul 02.00 WIB.

Milos Kerkez tegaskan Liverpool harus pastikan kemenangan sejak awal

Menjelang menghadapi Ipswich Town, Milos Kerkez mengatakan Liverpool sudah melakukan analisis kepada tim tuan rumah. Ia memastikan bahwa Liverpool telah siap menjalani pertandingan besok.

"Saya pikir jelas kami menganalisis semuanya, jadi kami akan tahu apa yang diharapkan dari setiap pemain, dari segi taktik. Di setiap pertandingan yang kami mainkan, kami selalu datang dengan persiapan yang matang," kata Milos Kerkez yang dikutip laman resmi Liverpool, Jumat (4/9).

Dalam dua pertandingan awal musim ini, Liverpool selalu dalam situasi kebobolan duluan. Meskipun demikian, mereka tetap bisa menyamakan kedudukan.

"Kami berjuang sampai akhir – itulah yang ada dalam diri kami, itulah esensi klub ini. Namun, jelas di kedua pertandingan kami harus mengejar ketertinggalan dan itu bukanlah situasi ideal," ujar bek 22 tahun tersebut.

Memperbaiki sisi transisi menjadi hal yang sangat penting bagi Liverpool. Kerkez menegaskan bahwa The Reds harus mulai memastikan kemenangan sejak laga dimulai.

"Jadi, seperti yang saya katakan, kita perlu memperbaiki hal-hal dalam transisi, dalam pertahanan saat istirahat, dan siapa yang akan tetap tinggal, siapa yang akan pergi. Jelas kami tidak ingin mengejar ketertinggalan – kami ingin mulai menang sejak awal," jelas Kerkez.