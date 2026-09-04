Prediksi Skor Ipswich Town vs Liverpool: Mampukah The Reds Raih Kemenangan Perdana di Musim Ini?

JawaPos.com - Liverpool akan menjalani pertandingan pekan ketiga Premier League 2026/2027 dengan menghadapi Ipswich Town. Pertandingan ini bakal berlangsung di Portman Road, Sabtu (5/9/2026) dini hari WIB.

Laga Ipswich vs Liverpool dijadwalkan dimulai pukul 02.00 WIB. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Liverpool untuk memburu kemenangan perdana mereka di Premier League musim ini setelah melewati dua pertandingan awal dengan hasil imbang.

Liverpool datang ke pertandingan ini dengan kondisi yang belum sepenuhnya ideal. The Reds belum mampu meraih tiga poin dari dua laga pertama. Mereka bermain imbang 2-2 ketika bertandang ke markas Newcastle United pada pekan pertama.

Hasil serupa kembali didapat Liverpool saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Primiere League.

Sempat tertinggal dua kali, Liverpool akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol Victor Munoz di penghujung pertandingan.

Dua hasil imbang tersebut tentu bukan hasil awal musim yang diharapkan Liverpool. Apalagi, klub asal Merseyside tersebut musim ini memiliki ambisi besar di musim ini dengan melakukan sejumlah perubahan di pemain dan pelatih.

Liverpool kini ditangani Andoni Iraola. Pelatih asal Spanyol itu memiliki pekerjaan cukup berat untuk segera menemukan keseimbangan permainan timnya, terutama di sektor pertahanan.

Masalah tersebut terlihat dalam dua pertandingan pertama Premier League. Liverpool sudah kebobolan empat gol dan belum mampu menjaga keunggulan.