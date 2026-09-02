Messi Sebut Tim Terkuat yang Pernah Dihadapinya

JawaPos.com - Lionel Messi sudah menghadapi hampir semua tim elite dunia selama dua dekade karier profesionalnya. Dari rival-rival besar di Liga Champions hingga negara-negara terbaik di panggung internasional, pemain Argentina itu punya pengalaman menghadapi berbagai lawan tangguh.

Namun, ketika diminta menyebut tim terkuat yang pernah dihadapinya, Messi justru tidak memilih Real Madrid. Pilihan sang megabintang adalah tim nasional Spanyol.

Messi Pilih Spanyol, Bukan Real Madrid

Melansir Give Me Sport, dalam sebuah wawancara dengan media Catalan RAC1, Messi menyebut Spanyol sebagai lawan paling kuat yang pernah ia hadapi.

Ia bahkan mengingat secara khusus sebuah pertandingan persahabatan pada 2009 yang membuatnya sangat terkesan.

“Tim Spanyol, kami memainkan pertandingan persahabatan di stadion Atletico. Maradona adalah pelatih kami dan itu sebelum Piala Dunia 2010 ketika mereka menjadi juara. Itu adalah salah satu pertandingan yang paling mengejutkan saya.”

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Vicente Calderón dan berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Spanyol.

Menariknya, laga tersebut terjadi hanya beberapa bulan sebelum La Roja menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Hanya Empat Kali Menghadapi Spanyol