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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.50 WIB

Muhammadiyah Beri Kartu Anggota untuk Kucing, Messi Dapat KTAM Pertama

Komunitas kucing Muhammadiyah, KucingMu resmi diluncurkan. Tiap kucing terdaftar diberi KTA. (Muhammadiyah) - Image

Komunitas kucing Muhammadiyah, KucingMu resmi diluncurkan. Tiap kucing terdaftar diberi KTA. (Muhammadiyah)

JawaPos.com - Keanggotaan Muhammadiyah semakin meluas hingga lintas jenis. Tak hanya manusia, kini kucing pun bisa dapat kartu tanda anggota (KTA) Muhammadiyah. 

Keanggotaan itu diresmikan oleh Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY, lewat peluncuran Komunitas Kucing Muhammadiyah (KucingMu).

Komunitas ini memberikan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTAM) kepada 60 kucing yang sebelumnya mengikuti pemeriksaan kesehatan umum.

Program ini diharapkan menjadi basis pendataan warga Muhammadiyah yang memiliki hewan peliharaan.

Sekaligus langkah awal membangun gerakan kepedulian terhadap kesehatan hewan di lingkungan Muhammadiyah.

Ketua LDK PWM DIY Ananto Isworo menyampaikan bahwa komunitas kucing sepeeti KucingMu akan menjadi ruang baru bagi dakwah Muhammadiyah untuk menjangkau komunitas pecinta hewan.

Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk memperluas jangkauan ormas tersebut di ruang publik.

“Kami berharap KucingMu dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi lahirnya komunitas-komunitas positif lainnya di lingkungan Muhammadiyah,” ujarnya dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Selasa (28/7).

Dalam peluncuran komunitas KucingMu itu, kucing bernama Messi menjadi penerima pertama KTAM Kucing.

Kucing peliharaan Wakil Ketua PWM DIY, Azman Latif, tersebut turut mengikuti pemeriksaan kesehatan.

Editor: Bayu Putra
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