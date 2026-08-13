Cristiano Ronaldo Sampaikan Pesan Duka untuk Messi

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo menyampaikan pesan dukungan kepada Lionel Messi yang tengah berduka atas kepergian sang ayah, Jorge Messi, dalam usia 68 tahun.

“Pelukan erat untukmu dan orang-orang yang kamu cintai dalam masa sulit ini, Leo. Tetap kuat,” tulis Ronaldo di kolom komentar Instagram Messi pada Rabu (12/8).

Jorge Messi meninggal dunia pada Jumat (7/8) waktu setempat atau Sabtu (8/8) WIB di sebuah klinik medis di Rosario, Argentina.

Ayah Messi diketahui telah lama menjalani perawatan akibat penyakit yang diderita.

Pesan Ronaldo itu menjadi sorotan karena keduanya dikenal sebagai rival terbesar dalam sepak bola dunia selama lebih dari satu dekade.

Persaingan Messi dan Ronaldo mewarnai era sepak bola modern, terutama ketika keduanya bersaing memperebutkan berbagai gelar dan penghargaan individu.

Namun, di tengah kabar duka yang dialami Messi, Ronaldo memilih menunjukkan empati dan memberikan dukungan kepada sang rival.

Sebelumnya, Messi menulis pesan perpisahan melalui media sosial untuk sang ayah.