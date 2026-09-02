Respons Hansi Flick Saat Gabriel Jesus Bergabung dengan Barcelona

ig @dejesusoficial
JawaPos.com - Barcelona mendapatkan tambahan penting di lini depan. Gabriel Jesus resmi tiba dari Arsenal setelah kedua klub mencapai kesepakatan transfer senilai €10 juta atau sekitar US$11,6 juta.
Kedatangan penyerang Brasil tersebut bahkan membuat Hansi Flick mengaku sedikit terkejut. Bukan karena kualitas Jesus, melainkan karena Barcelona ternyata memiliki kesempatan untuk mendatangkannya.
Jesus tiba di Barcelona pada Senin dan langsung menyaksikan calon rekan-rekan barunya mengalahkan Rayo Vallecano 5-2 di Camp Nou. Hasil itu membuat Barça menyapu bersih tiga pertandingan pertama LaLiga musim ini.
Flick Terkejut Bisa Mendatangkan Jesus
Jesus dijadwalkan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun pada Selasa sebelum diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan keenam Barcelona pada musim panas ini.
Melansir ESPN, Flick menyambut kedatangan pemain berusia 29 tahun tersebut dengan antusias. Menurutnya, karakter permainan Jesus sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan Barcelona.
"Saya sedikit terkejut kami memiliki kesempatan untuk mendapatkannya," kata Flick dalam konferensi pers setelah kemenangan atas Rayo.
"Saya sangat menyukainya, saya suka gaya bermain sepak bolanya, itu cocok dengan gaya kami. Saya pikir dia bisa banyak membantu kami dalam pertandingan."
Flick bahkan melihat Jesus sebagai pemain yang berpotensi memiliki peran penting dalam skuadnya.
"Bagi kami, dia bisa menjadi pemain penting, jadi terima kasih kepada [direktur olahraga] Deco karena sekali lagi dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik."
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Jawa Pos
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