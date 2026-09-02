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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 3 September 2026 | 04.12 WIB

Tanggapan Hansi Flick Usai Lionel Messi Mengumumkan Pensiun dari Timnas Argentina

ig @fcbflick - Image

ig @fcbflick

JawaPos.com - Kabar besar datang dari Lionel Messi. Sang megabintang memutuskan untuk mengakhiri perjalanan internasionalnya bersama Argentina setelah mencatatkan 207 penampilan dan 125 gol untuk negaranya.

Keputusan tersebut tentu meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang di dunia sepak bola, termasuk pelatih Barcelona, Hansi Flick.

Flick mengaku sedih mendengar Messi akhirnya memilih mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional Argentina. Terlebih, menurutnya, waktu seolah berlalu begitu cepat bagi seorang pemain yang telah memberikan begitu banyak hal kepada sepak bola.

Messi menutup karier internasionalnya dengan koleksi trofi yang luar biasa. Ia berhasil membawa Argentina meraih satu gelar Piala Dunia dan dua Copa America.

Flick Masih Sulit Percaya Messi Pensiun

Flick mendapat pertanyaan mengenai keputusan Messi menjelang pertandingan La Liga Barcelona melawan Rayo Vallecano.

Melansir Barca Blaugranes, pelatih asal Jerman tersebut mengaku tidak mudah menerima kenyataan bahwa era Messi bersama Argentina akan segera berakhir.

“Waktu berlalu begitu cepat. Begitulah kenyataannya, dan tentu saja, dia adalah pemain terbaik di dunia, jadi ini sungguh luar biasa,” katanya.

Flick juga mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan Messi ketika membawa Argentina menjuarai Piala Dunia.

“Saya juga sangat menikmati penampilannya di Piala Dunia. Dia fantastis. Di satu sisi, saya benar-benar sedih, tetapi pada akhirnya, itulah hidup dan dia telah memiliki karier yang fantastis."

Editor: Hanny Suwindari
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