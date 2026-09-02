Tanggapan Hansi Flick Usai Lionel Messi Mengumumkan Pensiun dari Timnas Argentina

ig @fcbflick
JawaPos.com - Kabar besar datang dari Lionel Messi. Sang megabintang memutuskan untuk mengakhiri perjalanan internasionalnya bersama Argentina setelah mencatatkan 207 penampilan dan 125 gol untuk negaranya.
Keputusan tersebut tentu meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang di dunia sepak bola, termasuk pelatih Barcelona, Hansi Flick.
Flick mengaku sedih mendengar Messi akhirnya memilih mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional Argentina. Terlebih, menurutnya, waktu seolah berlalu begitu cepat bagi seorang pemain yang telah memberikan begitu banyak hal kepada sepak bola.
Messi menutup karier internasionalnya dengan koleksi trofi yang luar biasa. Ia berhasil membawa Argentina meraih satu gelar Piala Dunia dan dua Copa America.
Flick Masih Sulit Percaya Messi Pensiun
Flick mendapat pertanyaan mengenai keputusan Messi menjelang pertandingan La Liga Barcelona melawan Rayo Vallecano.
Melansir Barca Blaugranes, pelatih asal Jerman tersebut mengaku tidak mudah menerima kenyataan bahwa era Messi bersama Argentina akan segera berakhir.
“Waktu berlalu begitu cepat. Begitulah kenyataannya, dan tentu saja, dia adalah pemain terbaik di dunia, jadi ini sungguh luar biasa,” katanya.
Flick juga mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan Messi ketika membawa Argentina menjuarai Piala Dunia.
“Saya juga sangat menikmati penampilannya di Piala Dunia. Dia fantastis. Di satu sisi, saya benar-benar sedih, tetapi pada akhirnya, itulah hidup dan dia telah memiliki karier yang fantastis."
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya