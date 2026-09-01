Gabriel Jesus Siap Tinggalkan Arsenal dan Akan Bergabung dengan Barcelona

JawaPos.com – Masa depan Gabriel Jesus mengalami perubahan drastis setelah Barcelona dilaporkan selangkah lagi mendapatkan tanda tangannya dari Arsenal.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (31/8), Klub Catalan tersebut telah mencapai kesepakatan untuk transfer permanen striker asal Brasil tersebut dengan nilai sekitar EUR 10 juta atau setara Rp205,7 miliar, ditambah sejumlah bonus.

Gabriel Jesus juga telah mendapat izin untuk terbang ke Barcelona dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum meresmikan kepindahannya.

Sebelumnya, pemain berusia 29 tahun itu sempat muncul sebagai salah satu opsi Atlético Madrid untuk memperkuat lini serang Diego Simeone.

Namun, Barcelona bergerak lebih cepat setelah peluang mereka mendatangkan Julián Álvarez dari Atlético Madrid tertutup karena klub tersebut menolak membuka negosiasi.

Situasi tersebut membuat Gabriel Jesus menjadi alternatif yang lebih realistis bagi Barcelona menjelang penutupan bursa transfer.

Kedatangan Gabriel Jesus diharapkan dapat memberikan variasi baru bagi lini serang asuhan Hansi Flick karena kemampuannya bermain sebagai penyerang tengah maupun sayap.

Meski demikian, kondisi fisiknya, terutama riwayat cedera lutut yang sempat mengganggu kariernya bersama Arsenal, akan menjadi perhatian utama dalam pemeriksaan medis.