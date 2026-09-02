Resmi Jadi Pemain Barcelona, Gabriel Jesus Langsung Hubungi Raphinha

Gabriel Jesus bergabung dengan FC Barcelona (FCB)
JawaPos.com - Gabriel Jesus telah resmi menjadi pemain Barcelona untuk musim 2026/2027. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2029.
Perasaan senang dirasakan Gabriel Jesus setelah resmi menjadi pemain Barcelona. Ia juga antusias dan ingin segera bermain bersama tim barunya.
"Seminggu yang lalu saya menerima pesan bahwa hal itu mungkin terjadi. Saya sangat senang dan semuanya berjalan lancar. Ketika saya mulai berpikir bahwa itu bisa menjadi kenyataan, saya sangat bersemangat dan bahagia. Saya sangat menantikan untuk berlatih dan bermain," kata Gabriel Jesus yang dikutip laman Barca Blaugranes, Rabu (2/9).
Untuk bergabung dengan Barcelona, Jesus rela menerima pemotongan gaji setelah sebelumnya di Arsenal menerima EUR 310 ribu (Rp 6,3 miliar) per minggu. Meskipun demikian, penyerang 29 tahun itu berhasil mewujudkan mimpinya bergabung dengan Barcelona.
"Bukan hanya saya, Barça melakukan upaya besar untuk mewujudkan transfer ini. Ya, saya menerima pengurangan gaji yang besar, tetapi bagi saya, ini adalah mimpi. Lebih dari itu. Jika Anda bertanya kepada saya sebulan yang lalu, kesempatan ini akan sangat sulit," jelas Jesus.
"Di usia 29 tahun, dan setelah semua yang terjadi dalam dua tahun terakhir, memiliki kesempatan untuk bermain untuk Barça hanya berkat Tuhan. Saya sangat gembira dan saya selalu ingin membantu. Ketika saya mengetahui bahwa saya bisa datang ke sini, saya tahu saya ingin bermain untuk Barça," lanjut penyerang timnas Brasil tersebut.
Setelah resmi bermain untuk Barcelona, Jesus langsung menghubungi Raphinha yang juga merupakan kapten Barcelona dan rekannya di timnas Brasil. Selain itu, ia juga sudah mengenal rekan setimnya seperti Joao Cancelo, Rodri, dan Eric Garcia.
"Saya berbicara dengan Rapha ketika semuanya sudah selesai. Semuanya terjadi sangat cepat. Dia mengirim pesan kepada saya dan saya berbicara dengannya. Saya juga berbicara dengan Cancelo, yang merupakan teman baik saya. Saya kenal Rodri dan Eric dari Manchester City. Saya berbicara dengan semua orang. Hanya hal-hal baik tentang ruang ganti," pungkas Gabriel Jesus.
Performa Gabriel Jesus musim lalu
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Jawa Pos
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